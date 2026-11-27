Inter, Alessandro Bastoni'nin sol kuadriseps kasında zorlanma olduğunu doğruladı. İtalya'daki haberlere göre 27 yaşındaki savunmacı en az üç hafta sahalardan uzak kalacak. Bu durum, yoğun aralık ayı fikstüründe ve yaklaşan kupa finalinde forma giyip giyemeyeceğini ciddi biçimde belirsizleştiriyor.

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Bastoni'nin sakatlığı Inter'i sarstı

Inter, Bastoni'nin sol kuadriseps kasında zorlanma olduğunu doğruladı. Bu sakatlık, yoğun maç takvimi öncesinde kulüp için önemli bir kayıp. İtalya millî oyuncusu, sorunu çarşamba günü Stuttgart'a karşı oynanan Şampiyonlar Ligi maçının ilk yarısında yaşadı.

Avrupa kupasındaki o karşılaşmada 27 yaşındaki savunmacı oyundan erken çıkmak zorunda kaldı ve bu durum takımda hemen endişe yarattı. Inter, sakatlığın boyutunu açıklığa kavuşturmak için cuma günü resmî bir bilgilendirme yaptı. İtalya'daki çeşitli haberlere, bunlar arasında Sky Sport Italia'nın haberine göre sakatlık, Bastoni'yi en az üç hafta sahalardan uzak tutacak.

Kulüp, sağlık kontrollerinin sonuçlarını açıkladı

Bastoni, Stuttgart karşısında yaşadığı sorunun ciddiyetini belirlemek için cuma sabahı sağlık kontrollerinden geçti. Inter daha sonra teşhisi içeren kısa bir açıklama yayımladı.

Kulüp, “Alessandro Bastoni bu sabah Rozzano'daki Humanitas Enstitüsü'nde klinik ve tanısal testlerden geçti. Testler, sol kuadriseps kasında zorlanma olduğunu ortaya koydu” açıklamasını yaptı.

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Inter resmî açıklamasında kesin bir iyileşme süresi belirtmedi. Ancak haberlerde yer alan üç haftalık yokluk, sezonun kritik bir döneminde Inter'i savunmasının kilit isimlerinden birinden mahrum bırakacak.

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Inter'i zorlu bir fikstür bekliyor

Bastoni'nin yokluğu, önümüzdeki üç haftada yedi maç oynaması planlanan Inter için zorlu bir döneme denk geliyor. Savunmacı, lig, kupa ve Avrupa maçlarında forma giyemeyecek.

Inter, Genoa'yı Giuseppe Meazza'da art arda iki maçta ağırlayacak. İki takım cumartesi günü Serie A'da, gelecek salı günü ise İtalya Kupası son 16 turunda karşılaşacak.

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Inter, 27 yaşındaki oyuncu olmadan Avrupa'da da önemli bir sınava çıkacak. Takım, 9 Aralık Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Borussia Dortmund deplasmanına gidecek.

Süper Kupa finaline yetişme yarışı

En az üç hafta sahalardan uzak kalması beklenen Bastoni, yıl bitmeden dönmek için zamana karşı yarışacak. Inter, yılın son Serie A maçında 18 Aralık'ta ligin alt sıralarındaki Lecce'ye konuk olacak.

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Daha da önemlisi, sakatlık İtalya millî oyuncusunun 22 Aralık'ta Lazio'ya karşı oynanacak İtalya Süper Kupası finalinde forma giyip giyemeyeceğini belirsizleştiriyor. Inter, Bastoni'nin yokluğunda sıkışık aralık ayı fikstürünü geçirirken oyuncunun iyileşme sürecini önümüzdeki haftalarda yakından takip edecek.