Barcelona, teknik direktörlük görevine Xavi Hernandez'in getirilmesinin ardından eski yıldızı Dani Alves'i tekrar renklerine bağlamak için çalışmalarına başlamıştı.

Bu birlikteliğin ardından o dönemin bir diğer efsanesi Andres Iniesta da, ilerleyen süreçte Katalan ekibinin bir parçası olmak istediğini açıkladı.

2018 yılında efsanesi olduğu kulübüne veda eden Iniesta, Japon ekibi Vissel Kobe ile anlaşmaya varmıştı.

Neler söylendi?

Sport'a konuşan Iniesta, geleceğine dair şunları söyledi:

“Gelecekte nelerin olacağını bilemem ama hayatımın bir bölümünde Barcelona’ya dönmek istiyorum.”

“Barcelona’ya, evime dönmek ve bir şekilde kulübüme yardımcı olmaya devam etmek istiyorum. Ama zamanın neler göstereceğini kimse bilemez.”

Ayrıca Iniesta, Barcelona’nın güncel durumunu da değerlendirdi: “Dışarıdan bakınca Barcelona’yı böyle görmekten üzüntü duyuyorum.”

“Eğer işler iyi gitmiyorsa bu kötü bir anlama gelir çünkü takım arkadaşlarınızın sıkıntı çektiğini, taraftarların mutsuz olduğunu görürsünüz. Sevdiğinizin kötü durumda olduğunu görmek canınızı acıtır.”

Barcelona’yı neler bekliyor?

La Liga’da oynadığı 12 maçta 17 puan toplayabilen Barcelona, lider Real Sociedad’ın 11 puan gerisinde ve puan tablosunun dokuzuncu sırasında yer alıyor.

Katalan ekibi, Xavi döneminin ilk maçını 20 Kasım tarihinde Nou Camp’ta Espanyol ile oynayacak. Ardından Barcelona, 23 Ekim’de Şampiyonlar Ligi’nde Benfica’yı ağırlayacak.