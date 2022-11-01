Iniesta, eski rakibi Modric'i tüm zamanların en iyi orta saha oyuncularından biri olarak görüyor

Barcelona efsanesi Andres Iniesta, eski rakibi Luka Modric'i uzun yıllar boyunca üst seviyede mücadele verdiği için alkışladı.

Iniesta, Modric'i ayrı bir sınıfa koyuyor 38 yaşındaki oyuncu, Hırvat yıldızla benzerliklerini ve farklılıklarını anlattı Real Madrid'in orta sahasına en iyilerden biri diyor

NE OLDU? Iniesta, Barcelona'da oynadığı dönemlerde ezeli rakibi olan Modric ile defalarca mücadele verdi. Barcelona efsanesi, 2018'de Vissel Kobe'ye transfer olurken Modric, Real Madrid formasıyla gücünü sergilemeye devam ediyor. Iniesta, Hırvat oyuncuyu istikrarı performansı nedeniyle takdir etti.

NE SÖYLENDİ? AS'a konuşan Iniesta şunları söyledi: "Farklı profillere sahip oyuncularız ama aynı zamanda sahadaki pozisyonumuz, oyun anlayışımız, topa hakimiyetimiz benzer. Modric tüm zamanların en iyi orta saha oyuncularından biri. Madrid gibi bir kulüpte bu kadar uzun zaman geçirip fark yaratmak hiç kolay değil."

BÜYÜK RESİM: Iniesta, Madrid'in eski orta saha üçlüsü Toni Kroos, Casemiro ve Modric'i Busquets ve Xavi ile birlikte kurdukları ortaklığa benzetti: "Madrid'in gelmiş geçmiş en iyi üçlülerinden biri. Birçok şampiyonluk kazandılar ve şüphesiz onlar da bizim gibi en iyilerdendi."

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MODRIC İÇİN SIRADA NE VAR? Real Madrid, Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Celtic'i ağırlayacak ve Modric de Beyaz formasıyla bir kez daha parlamayı umuyor.