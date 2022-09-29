Andres Iniesta, Barcelona'dan eski takım arkadaşı Neymar'ı bir futbol makinesine benzetti ve ona övgüler yağdırdı

NELER OLDU? 2013'ten 2017'ye kadar dört sezon boyunca Camp Nou'da Brezilyalı yıldız Neymar ile birlikte oynayan Iniesta, eski takım arkadaşı hakkında yaptığı bir açıklamada ona övgüler yağdırdı. Iniesta ve Neymar, 2015 Şampiyonlar Ligi dahil olmak üzere Barcelona'da birlikte pek çok başarı yaşamıştı.

NE SÖYLENDİ? Iniesta, Neymar hakkında şu şekilde konuştu: "Benim için, şimdiye kadar gördüğüm ve birlikte oynadığım en iyi oyunculardan biriydi. O futbol oynamak için kullanılan bir makinedir. Futbol hakkında konuştuğumuzda, oyuncuların bize sunduklarından ve gösterilerinden zevk almaktan da konuştuğumuza inanıyorum ve bence Neymar'ı futbol oynarken görmek bununla eş anlamlı."

Barça efsanesi, sözlerine Brezilya milli takımı hakkında konuşarak devam etti. "Çok güçlü bir takımları olduğuna inanıyorum. Brezilya'nın şampiyonluk için savaşacağına inanıyorum." şeklinde konuşan Iniesta, Katar 2022 Dünya Kupası'nda Brezilya'nın şampiyonluk favorilerinden biri olduğunu doğruladı.

BÜYÜK RESİM: Neymar, 2022/23 sezonuna hem PSG hem de Brezilya milli takımı adına mükemmel bir formda başladı. PSG için sadece 11 maçta 19 gol kaydetmeyi başaran yıldız oyuncu, Brezilya'nın Gana'yı 3-0 yendiği karşılaşmada iki asist kaydetti ve 5-1'lik Tunus galibiyetine bir golle katkı sağladı.

ÜÇ FOTOĞRAFLA HİKÂYE:

Getty

Getty Images

Getty Images

NEYMAR İÇİN SIRADA NE VAR? Brezilyalı yıldız, cumartesi günü PSG-Nice mücadelesinde Ligue 1'e geri dönecek.