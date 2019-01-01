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İngiltere'nin en yaşlı futbolcusu hayatını kaybetti

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Getty
İngiltere'nin en yaşlı futbolcusu Ivor Broadis, 12 Nisan Cuma gecesi, 96 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Manchester City, Manchester United ve Newcastle United gibi büyük kulüplerde oynamış forvet oyuncusu Ivor Broadis, İngiltere futbolunun yaşayan en yaşlı futbolcusuydu.

Bu büyük ekipler dışında Queen of the South, Sunderland  ve Carlisle United gibi takımlarda da forma giyen Broadis, 15 yıllık futbol kariyerinde toplamda 157 kez ağları havalandırmayı başarmıştı.

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İngiltere Milli Takım formasını 14 kez giyip 5 gol atan Broadis, 1946-1949 yılları arasında eski takımı Carlisle United'da hem futbolculuk hem de teknik direktörlük yapmıştı.

Futbol kariyerini sonlandırdıktan sonra da uzun süre futbol gazeteciliği yaptı.

İngiltere'nin yaşayan efsanesi gözüyle bakılan Broadis'in vefatı üzerine Manchester City, Newcastle United ve diğer İngiliz futbol takımları, sosyal medya üzerinden başsağlığı dileklerini iletti.

 

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