İngiltere'nin en yaşlı futbolcusu hayatını kaybetti

, ve gibi büyük kulüplerde oynamış forvet oyuncusu Ivor Broadis, İngiltere futbolunun yaşayan en yaşlı futbolcusuydu.

Bu büyük ekipler dışında Queen of the South, Sunderland ve Carlisle United gibi takımlarda da forma giyen Broadis, 15 yıllık futbol kariyerinde toplamda 157 kez ağları havalandırmayı başarmıştı.

İngiltere Milli Takım formasını 14 kez giyip 5 gol atan Broadis, 1946-1949 yılları arasında eski takımı Carlisle United'da hem futbolculuk hem de teknik direktörlük yapmıştı.

Futbol kariyerini sonlandırdıktan sonra da uzun süre futbol gazeteciliği yaptı.

İngiltere'nin yaşayan efsanesi gözüyle bakılan Broadis'in vefatı üzerine Manchester City, Newcastle United ve diğer İngiliz futbol takımları, sosyal medya üzerinden başsağlığı dileklerini iletti.

Everyone at Manchester City sends their deepest condolences to the family and friends of former Manchester City and England player Ivor Broadis. Ivor sadly passed away on Friday evening aged 96. pic.twitter.com/AFXX0Q7oJ7

We extend our deepest condolences to the loved ones of former Newcastle United and England player Ivor Broadis.



Ivor, who was the club’s oldest surviving player, sadly passed away on Friday evening aged 96. #NUFC pic.twitter.com/bOsOUglclq