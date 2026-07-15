İngiltere'yi kandıracak mı?.. Scaloni taktiksel bir hamle planlıyor

Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Lionel Scaloni, Çarşamba günü 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile oynanacak maç öncesinde, “Tango Dansçıları”nı üst üste ikinci kez finale taşımak ve tarihlerindeki dördüncü şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak amacıyla önemli taktiksel değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

Sport Bible sitesi, Arjantinli “Olé” gazetesine atıfta bulunarak, Scaloni’nin antrenmanlarda iki farklı taktik denediğini ve takımının eleme turlarında başarılı bir şekilde yoluna devam etmesine rağmen zorluklar yaşaması üzerine, İngiltere maçı için oyun stilini ve ilk on birini değiştirmeyi değerlendirdiğini bildirdi.

Arjantin, Yeşil Burun Adaları ve İsviçre’yi uzatmaların ardından mağlup ederek yarı finale yükseldi; ayrıca son 16 turunda Mısır karşısında 13 dakika içinde üç gol atarak geç bir geri dönüşe imza attı.

Arjantin milli takımı, turnuvanın büyük bir bölümünde kaptanı Lionel Messi’nin bireysel yaratıcılığına güvendi. 39 yaşındaki Messi, kariyerinde altıncı Dünya Kupası’na katılıyor ve muhtemelen turnuvadaki son maçına çıkarken, sekiz golle bu turnuvanın gol krallığı listesinin başında yer alıyor.

Enzo Fernández ve Julián Álvarez da takımın yolculuğunda belirleyici roller oynadılar, ancak takımın genel performansı ikna edici bir seviyeye ulaşamadı; bu da teknik ekibi İngiltere maçı öncesinde değişiklikler yapmayı düşünmeye itti.

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Arjantin oyuncularının yaş ortalaması 29'dur ve takımın kanatlarda bariz bir eksikliği vardır. Bu durum, Scaloni'yi orta sahada Enzo Fernández, Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister ve Leandro Paredes dörtlüsüne güvenmeye itti; Messi'ye ise hücum üçgeninde hareket özgürlüğü tanındı.

Messi, turnuva boyunca toplam kat ettiği mesafenin yaklaşık %47’sini yürüyerek katedmiş olsa da, bu Dünya Kupası’nın en golcü oyuncusu olmaya devam ediyor.

Raporlara göre Scaloni, takıma farklı hücum seçenekleri sunmak amacıyla, hücum ikilisi Julián Álvarez ve Lautaro Martínez’e güvenmek yerine, ilk 11’de Giuliano Simeone veya Thiago Almada’yı sahaya sürebilir; Niko Baz, Niko Gonzalez ve Valentin Barco gibi isimler ise seçenekler arasında yer almaya devam ediyor.

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