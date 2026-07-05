İngiltere’ye ağır bir darbe… ve Tuchel zor durumda

İngiltere milli takımı, Dünya Kupası son 16 turunda Meksika ile oynayacağı kritik maçtan birkaç saat önce ağır bir darbe aldı. Sağ bek Djid Spence’in sakatlığı nedeniyle ilk 11’de yer alamayacağı kesinleşti; bu durum, teknik direktör Thomas Tuchel’in savunma hattındaki sıkıntısını daha da artırıyor.

"Sky Sports" muhabiri Rob Dorsett'in aktardığına göre, Tottenham'ın yıldız oyuncusunun, maç hazırlıkları sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle Pazartesi sabahı Azteca Stadyumu'nda oynanacak maçta ilk 11'de yer alması son derece düşük bir ihtimal.

Bu, sağ bek pozisyonunda Tuchel için ikinci darbe olarak değerlendiriliyor. Chelsea'nin yıldızı Reece James, Cumartesi günü takım arkadaşlarıyla antrenman yapacak kadar formda değildi ve turnuvanın ilk iki maçında ilk 11'de yer almasına rağmen, onu sahalardan uzak tutan diz arkasındaki sakatlık nedeniyle bu maçta oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor.

Spence, son 32 turunda Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında sahadan çıkmak zorunda kalmış ve bu durum, Meksika maçı için hazır olup olmadığı konusunda endişelere yol açmıştı.

Bu savunma krizi karşısında, özellikle de son 16 turu maçı hazırlıkları kapsamında takım antrenmanlarına geri döndükten sonra, Jarell Quansah ilk 11'e dönmesi en olası seçenek olarak görünüyor. Tuchal ise, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ne karşı kazanılan 2-1’lik maçın son dakikalarında bu pozisyonda oynamasına rağmen, Declan Rice’ı sağ bek olarak sahaya sürmeyi reddetti.

Maç öncesinde ITV kanalına yaptığı açıklamada, Meksika’nın en tehlikeli oyuncusu Julian Quionones’in sol kanattan gelmesine rağmen, Tuchel, Arsenal oyuncusunu savunmada oynatma fikrini reddetti ve şöyle dedi: “Hayır, bu maçın sonlarında daha fazla hücuma ihtiyacımız olursa bir çözüm olabilir, ancak o orta sahaya geri dönecektir. İyi çözümlerimiz olduğuna eminim.”

Alman teknik direktör, Meksika karşısında ağrısına rağmen oynayacak olan Rice’ın orta sahadaki doğal pozisyonuna döneceğini ekleyerek, savunmadaki boşluğu doldurmak için mevcut alternatiflere olan güvenini vurguladı.

İngiltere, savunma krizinin yanı sıra deniz seviyesinden 2200 metreden fazla yükseklikte bulunan Azteca Stadyumu’ndaki zorlu hava koşullarıyla da başa çıkmak zorunda kalacak. Her iki takım da bu karşılaşmada yapacakları herhangi bir hatanın turnuvadan elenmelerine mal olabileceğinin farkında.