İngiltere’ye ağır bir darbe… Sakatlık, “Cam Adam”ı vurdu

İngiltere milli takımı, Dünya Kupası grup aşamasının sona ermesinden önce ağır bir darbe aldı. Chelsea’nin sağ bek oyuncusu Reece James’in, diz arkasındaki kaslarda yaşadığı sakatlık nedeniyle bugün Cumartesi günü Panama ile oynanacak maçta forma giyemeyeceği kesinleşti; önümüzdeki Çarşamba günü Atlanta’da oynanacak son 32 turu maçına yetişip yetişemeyeceği konusunda ise büyük şüpheler var.

İngiliz "The Sun" gazetesine göre, 26 yaşındaki James, diz tendonunda tekrarlayan ağrılar hissetmesi üzerine, Kansas'taki milli takım kampında ayrı bir rehabilitasyon programına girdi ve bu durum onu üst üste ikinci gün toplu antrenmanlara katılmaktan alıkoydu.

James, büyük turnuvalarda yer almasını engelleyen uzun bir sakatlık geçmişine sahip; bunların en önemlileri 2022 Katar Dünya Kupası ve Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası.

Mevcut turnuvanın Hırvatistan ve Gana ile oynanan ilk iki maçında forma giymesine rağmen, son sakatlığı hazırlık durumuna ilişkin endişeleri yeniden gündeme getirdi; özellikle de milli takımdaki ilk maçından bu yana A milli takımda sadece 26 maça çıkmış olması nedeniyle.

Teknik direktör Thomas Tuchel, sağ bek pozisyonunda bir ikilemle karşı karşıya. Tino Livramento’nun kadrodan çekilip yerine Trevoh Chalobah’ın alınmasının ardından, Djed Spence veya Jarell Quansah’ı olası alternatifler olarak değerlendiriyor. Bu karar, Real Madrid’in oyuncusu Trent Alexander-Arnold’un kadroya çağrılmaması nedeniyle taraftarlar arasında şaşkınlık yarattı.

Öte yandan, Declan Rice, diz arkasındaki kaslarda ve sırtında sorunlar yaşamasına ve baldır kasında hafif bir yırtık olmasına rağmen bugünkü antrenmana katıldı; ancak Tuchel, Rice’ın yeni bir sarı kart alması durumunda cezadan kaçınmak için onu dinlendirmeyi düşünüyor.

Elliot Anderson da bazı fiziksel sorunlar yaşıyor, ancak Panama karşısında ilk 11'de yer alması bekleniyor.