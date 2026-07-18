İngiltere ve Fransa kadrolarında çifte şok

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel, 2026 Dünya Kupası üçüncülük maçında Fransa ile oynanacak karşılaşma için takım kadrosunu açıkladı.

"Üç Aslan"ın kadrosundaki en dikkat çekici sürpriz, turnuvanın gol kralı unvanı için rekabet eden Harry Kane ve Jude Bellingham'ın yedek kulübesinde yer alması oldu.

Harry Kane ve Jude Bellingham, her ikisi de 6 golle, Lionel Messi ve Kylian Mbappé'nin paylaştığı gol krallığı sıralamasında sadece 2 gol geride bulunuyorlar.

İngiltere milli takımının kadrosu şu şekildeydi:

Dean Henderson, Mark Joyhi, Jarell Quansah, Spence, Ezri Konsa, Bukayo Saka, Morgan Rogers, Marcus Rashford, Eberechi Eze, Declan Rice, Ivan Toney

Öte yandan, Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, Les Bleus'un kadrosunda bazı değişiklikler yaptı.

Fransa milli takımının kadrosu şu şekildeydi:

Mike Maignan, Theo Hernández, Ibrahima Konaté, Malo Justot, Maxence Lacroix, Warren Zaïre-Emery, Adrien Rabiot, Ryan Cherki, Mikel Oliseh, Désiré Doué, Kylian Mbappé