İngiltere Premier Lig'de yılın ilk 11'i seçildi

İngiltere Profesyonel Futbolcular Derneği’nin açıkladığı Yılın Takımı’nda Manchester City ve Unitedlı oyunculara Salah, Son ve Kane eşlik ediyor.

Profesyonel Futbolcular Derneği, Yılın Takımı’nı açıkladı. Takımda Ruben Dias ve Kevin De Bruyne’nin de aralarında bulunduğu Manchester Cityli altı isme yer verilirken Manchester United’dan ise 2 oyuncu kendilerine Yılın Takımı’nda yer buldu.

Bu isimlere Liverpool’dan Mohamed Salah; Tottenham’dan ise Harry Kane ve Son Heung-min eşlik etti.

2020-21 sezonunun büyük bir bölümü seyircisiz oynandı fakat yine de sezon içerisinde birçok güzel hikayeye ve heyecanlı ana tanıklık ettik.

Pep Guardiola, Ada’da geçirdiği son 4 yıl içerisindeki 3. şampiyonluğunu kazanırken Ole Gunnar Solskjaer’li Manchester United da ligi 2. sırada tamamladı. Liverpool ise son haftalarda ilk 4’e kapak atarak önümüzdeki sezon için Şampiyonlar Ligi’ndeki yerini ayırttı. İngiltere Milli Takımı kaptanı Harry Kane de Altın Ayakkabı ödülünü kazandı.

PFA’nın (Profesyonel Futbolcular Derneği’nin) belirlediği yılın takımında kale kime emanet?

Manchester City’nin başarılı eldiveni Ederson, kendisine Yılın Takımı’nda yer buldu. Ayrıca Brezilyalı file bekçisi, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da Altın Eldiven ödülünün sahibi oldu.

Ligde yalnızca 2 maç kaçıran Ederson, çıktığı 36 maçta kalesini 19 kez gole kapatmayı başardı.

Savunma hattında kimler yer alıyor?

Gelir gelmez takımının değişmez isimlerinden biri olan Ruben Dias, harika bir sezonu geride bıraktı. Futbol Yazarları Derneği tarafından yılın oyuncusu ödülüne layık görülen Portekizli stoper, beklenildiği üzere PFA yılın takımında da kendine yer buldu.

Dias’ın yanında ise City’deki partneri John Stones yer alıyor. Bu sezon yeniden iyi bir form grafiği yakalayan Stones, hem kulübü hem de milli takımı için çok kıymetli bir oyuncu haline geldi.

Savunmadaki üçüncü isim ise tekrar Manchester City’den geliyor: Joao Cancelo. 27 yaşındaki Portekizli isim, 2 gol 3 asistlik performansıyla Premier Lig kariyerindeki en verimli sezonunu geride bıraktı.

Sol bekte ise bu sezon küllerinden doğan bir başka isim olan ve performansıyla hem Solskjaer’i hem de Gareth Southgate’i sevindiren Luke Shaw yer alıyor.

Orta üçlüde hangi isimler kendine yer buldu?

Sezonun son bölümünde ismini pek duyuramayan De Bruyne, yaşadığı sakatlık nedeniyle Şampiyonlar Ligi finalinde de sahayı erken terk etmek zorunda kalmıştı. Fakat Belçikalı yıldız, bu sezon da Premier Lig’de orta saha denilince akla ilk gelen isim olmaya devam etti.

Takımıyla 3. şampiyonluğunu yaşayan De Bruyne, bu sezon 6 gol atarken 12 de asist yaptı.

Bir diğer City oyuncusu İlkay Gündoğan da Yılın Takımı’nda kendine yer buldu. Yıldız oyuncu, bu sezon tüm kulvarlarda 17 gol kaydetti ve kariyerinin en üretken sezonunu oynadı.

Orta sahadaki üçüncü isim de yine “skorer bir oyun kurucu” oluyor. 2020-21 sezonunda Premier Lig’de 17 gol atıp 12 de asist yapan Bruno Fernandes, bu sezon da Kırmızı Şeytanlar’ın kurtarıcısı olmaya devam etti.

Hücum hattında hangi yıldızlar yer alıyor?

Bir önceki sezonun şampiyonu Liverpool, bu sezon ise sallantılı bir performans gösterdi. Mısırlı yıldız Salah ise yine de bireysel performansını zirvede tutmayı başardı. Sezon boyu 22 gol kaydeden Salah, Liverpool formasıyla Premier Lig’de 5 gol daha attığı takdirde takımındaki 100. lig golüne ulaşacak.

Tottenham forması giyen Son da bu sezon 17 kez rakip fileleri havalandırdı ve PFA Yılın Takımı’ndaki diğer partneriyle harika bir uyum yakaladı.

En uçta ise Tottenham’ın yıldız golcüsü Harry Kane yer alıyor. İngiliz santrfor, çıktığı 35 maçta 23 gol kaydetti.

Kane ayrıca 166 golle Premier Lig’de tüm zamanların en golcüleri listesinde kendine 7. sırada yer buluyor. Yıldız oyuncunun gollerine Kuzey Londra’da devam edip etmeyeceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

PFA Ödülleri ne zaman dağıtılacak?

Profesyonel Futbolcular Derneği’nin Yılın Oyuncusu ve Yılın Genç Oyuncusu ödülleri 6 Haziran’da sahiplerini bulacak. Kane, Fernandes, De Bruyne, Dias, İlkay Gündoğan ve Phil Foden da büyük ödül için mücadele edecek.

21 yaşındaki orta saha oyuncusu Phil Foden, ayrıca Yılın Genç Oyuncusu ödülü için de aday gösterildi. İngiliz genç yetenek, burada ise Arsenal’den Bukayo Saka, West Ham’dan Declan Rice, Chelsea’den Mason Mount, Manchester United’dan Mason Greenwood ve Liverpool’dan Trent Alexander-Arnold ile yarışacak.