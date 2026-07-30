Newcastle United, yeni sezonun başlamasına yaklaşık 3 hafta kala teknik kadrosunun başında bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor. İngiliz teknik direktör Eddie Howe'un takımla yollarını ayırmasına az kaldığı bildirilirken, kulüp yönetimi Suudi Al-Ahli'nin teknik direktörü Alman Matthias Jaissle ile önümüzdeki dönemde "Magpies"i çalıştırması için görüşmelerde ileri aşamalara geldi.

"The Athletic" gazetesinin bugün perşembe günü açıkladığına göre Eddie Howe, teknik kadronun başında geçirdiği 5 yılın ardından önümüzdeki günlerde Newcastle United teknik direktörlüğü görevinden ayrılmaya karar verdi. Oysa geçen sezonun sonunda göreve devam etmek istediğini dile getirmişti.

Rapora göre 48 yaşındaki İngiliz teknik direktör, kulüp yönetimine bir süre futboldan uzaklaşmak ve dinlenmek istediğini bildirdi. Dostane bir şekilde alınan bu karar öncesinde Newcastle yönetimi, ayrılığıyla başa çıkmak için halihazırda bir plan hazırlamıştı.

Raporlar, Newcastle ile Suudi Al-Ahli teknik direktörü Alman Matthias Jaissle arasındaki görüşmelerin, teknik direktörlük görevini üstlenmesine zemin hazırlayacak şekilde ileri bir aşamaya geldiğine işaret etti.

Suudi basın raporları daha önce, yeni sözleşmenin bazı maddeleri üzerindeki anlaşmazlık nedeniyle Jaissle'ın Al-Ahli yönetimiyle sözleşme yenileme konusunda bir anlaşmaya varamadığını belirtmişti.

38 yaşındaki Jaissle, Al-Ahli'yi 2025 ve 2026 sezonlarında AFC Şampiyonlar Ligi Elite şampiyonluğuna taşıyarak Avrupa'nın yükselen teknik direktörlerinden biri olarak öne çıkıyor. Al-Ahli ile Newcastle'ın en büyük ortağının aynı kuruluş, yani Suudi Kamu Yatırım Fonu (PIF) olduğu belirtiliyor.

Alman teknik direktör, Al-Ahli deneyiminden önce ismini Red Bull Salzburg ile duyurmuştu. Takıma üst üste iki sezon Avusturya Ligi şampiyonluğunu ve ayrıca Avusturya Kupası'nı kazandırmış, ardından 2023 yılında Suudi kulübüne transfer olmuştu. Bu kulüpte yüksek pres esasına dayalı hücum anlayışını yerleştirmeyi başardı.

Howe, Kamu Yatırım Fonu'nun kulübü satın almasının ardından Kasım 2021'de Steve Bruce'un yerine Newcastle'ın teknik direktörlüğünü devralmıştı. O dönemde takım Premier Lig puan tablosunda on dokuzuncu sıradaydı.

İngiliz teknik direktör, ilk sezonunda takımı küme düşmekten kurtarmayı başardı. Ardından 2022-2023 sezonunda takımı dördüncü sıraya taşıyarak Şampiyonlar Ligi'ne yükseltti, sonraki sezonlardan birini ise ilk beş sırada tamamladı.

Howe ayrıca, takımı 2025 yılında Liverpool'u geçerek İngiltere Lig Kupası şampiyonluğuna taşıyarak Newcastle tarihine adını yazdırdı. Böylece kulüp, 1955'ten bu yana ilk büyük yerel kupasını ve 70 yıldır ilk şampiyonluğunu elde etti.

Ancak geçen sezon takımın sonuçlarında belirgin bir gerileme yaşandı. Newcastle, Premier Lig'i on ikinci sırada tamamlarken, Barcelona'ya toplamda 8-3'lük skorla yenilmesinin ardından Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etti. Takım ligdeki son 17 maçta yalnızca beş galibiyet aldı ve bu durum teknik direktörün geleceğine yönelik baskıları artırdı.

Buna rağmen kulüp yetkilileri, sezonun sonunda Suudi Kamu Yatırım Fonu'ndan bir heyetin de katıldığı toplantılarda, sezonun sonuçlarının istenen düzeyde olmadığını kabul etmekle birlikte Howe'a yeni bir şans vermek konusunda anlaşmışlardı.

Howe'un olası ayrılığı, Newcastle'ın transfer cephesinde yoğun bir yaz geçirdiği bir döneme denk geliyor. Kulüp, Anthony Gordon'u 69,3 milyon sterline Barcelona'ya, Sandro Tonali'yi 100 milyon sterline Tottenham'a sattı. Bu arada Arsenal'in transfer etmek istediği ve raporlara göre Premier Lig şampiyonuna gitmek isteyen Brezilyalı Bruno Guimaraes'i kaybetme riskiyle karşı karşıya.

Howe, Newcastle serüvenine başlamadan önce Bournemouth ile iki, aralarında kısa bir Burnley dönemi bulunan deneyim yaşamıştı. Newcastle serüveninin ise önümüzdeki birkaç gün içinde resmen sona ermesi bekleniyor.