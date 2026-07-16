İngiltere'nin yenilgisinin ardından Shearer ve Owen aynı görüşte

Eski İngiltere milli takım oyuncuları Alan Shearer ve Michael Owen, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde “Üç Aslanlar”ın Arjantin’e 2-1 yenilmesinin ardından aynı görüşte birleştiler.

"The Sun" gazetesine göre Alan Shearer, "Thomas, İngiltere'nin direnebileceğini umarak kartlarını çok erken oynadı, ancak bu durum aleyhine işledi. Ancak bu tür kararlar büyük fark yaratır" dedi.

Şöyle devam etti: “İngiltere’nin muazzam bir baskı altında olduğu önceki iki maçta beş savunmacıya başvurarak yaptığı şey için onu övüyorduk.”

Şöyle devam etti: “Şimdi ise tam tersi yönde düşünüyoruz: Acaba farklı bir şey yapıp tempoyu biraz artırabilirdi mi? Çünkü her şey İngiltere’ye bağlıydı.”

Shearer şunları ekledi: “Onların bir çıkış yolu yoktu, çünkü topu geri kazandıklarında enerji eksikliği yaşıyorlardı. Arjantin ilk golü attığı anda fiziksel ve zihinsel olarak tüm enerjilerini tüketmişlerdi.”

Şerre, “En iyi takım kazandı. Yapılan değişiklikler bize pas atma şansı bırakmadı. Maçın bitimine 25 dakika kala sahada 6 defans oyuncumuz vardı. Bu çok moral bozucu” diye ekledi.

Michael Owen de Arjantin’in İngiltere’yi yenmeyi hak ettiği konusunda onunla aynı fikirdeydi.

Owen şöyle konuştu: “Dün gece İspanya’nın 1-0 önde olduğunu gördünüz. İşte cesaret budur. İşte cüretkârlık budur.”

Ve şöyle devam etti: “Sonra İngiltere’nin 1-0 önde olduğunu izleyin. Aradaki fark nedir? Biz Arjantin’den daha iyi bir takımız, buna en ufak bir şüphem yok, ama sonuçta yenilgiyi hak ettik. Aslında skor 4-1 de olabilirdi. Skor 1-0 bizim lehimizdeyken sahaya üç savunma oyuncusu sürmek. Bu ne tür bir mesaj veriyor?”

Ve şöyle devam etti: “Cesaret ve atılganlığın, baskı altındayken topu kontrol etmekte yattığını, topu 40 yarda uzağa tekmelemek ya da kafayla pas atmakta değil, bunu anlamadığımız sürece sonuç her zaman böyle olacaktır.”