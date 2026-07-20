İngiltere'nin efsanesi şüphe duyuyor... Mbappé, Messi'den Altın Ayakkabı'yı çaldı mı?

Wayne Rooney, Lionel Messi’nin Dünya Kupası Altın Ayakkabı Ödülü’nü Kylian Mbappé’ye “haksız bir şekilde” kaptırdığını düşünüyor.

39 yaşındaki oyuncu, Pazar akşamı Arjantin milli takımının final maçında İspanya'ya 1-0 yenilmesiyle çifte hayal kırıklığı yaşadı.

Mbappé, final maçı öncesinde 10 golle Dünya Kupası gol krallığı sıralamasında zirvede yer alıyordu. Real Madrid'in forveti, Cumartesi günü Florida'nın Miami kentinde oynanan üçüncülük maçında Fransa'nın İngiltere'ye 6-4 yenildiği karşılaşmada, Fransa'nın ilk ve üçüncü gollerini atmıştı.

Bu durum, Messi’nin 27 yaşındaki Mbappé ile sıralamada eşitlenmek için iki gol atması gerektiği anlamına geliyordu; ikili, her ikisi de 10 gol ve 4 asistle tam olarak eşitlenecekti. Messi, İspanya karşısında iki golün yanı sıra bir asist de yapsaydı, Altın Ayakkabı ödülünü kazanacaktı.

BBC Sport kanalında, eski İngiltere forveti Wayne Rooney, üçüncülük maçında Mbappé’nin attığı iki golün geçerliliğini sorguladı.

Roney, “Bence Fransa turnuvadan elendi… Dinle, bence bu goller sayılmamalı. Elbette sayılıyorlar, ama bence bu Messi açısından son derece adaletsiz” dedi.

Eski İngiltere milli takım arkadaşı Alan Shearer ise, İngiltere’nin Florida’da Fransa’ya karşı kazandığı galibiyeti bir gösteri maçı gibi nitelendirdi.

Şirer, “Dünkü maçı, oynanış şekli açısından adeta bir onur maçıymış gibi izledim” diyerek, Mbappé’nin iki golünü Fransa’nın turnuvadan elendikten sonra attığını belirtti.

Şöyle sözlerini tamamladı: “Lionel Messi, Dünya Kupası finalinde sadece bir gol yiyen İspanya milli takımıyla oynayacak ve bu çok daha zor bir durum.”