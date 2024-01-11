İngiltere Milli Takımı'nın Sven-Göran Eriksson kansere yakalandığını açıklarken en fazla 1 yıl ömrü kaldığını söyledi.

Eriksson, Avrupa'da birçok takımda görev aldı

İngiltere, Meksika, Fildişi Sahili ve Filipinler'i çalıştırdı

Kansere yakalandığını açıkladı

NE OLDU? Manchester City ve İngiltere milli takımı eski teknik direktörü Sven Goran Eriksson, 75 yaşında hastalığına kanser teşhisi konduğunu ve en fazla 1 yıl ömrü kaldığını söyledi.

NE SÖYLENDİ? İsveç radyosu P1'e konuşan Eriksson şunları söyledi: "Herkes benim iyi olmayan bir hastalığım olduğunu anlıyor ve bu kanser. Bununla elimden geldiğince mücadele etmeliyim. Belki bir sene, belki daha az veya belki daha fazla."

"Olumsuzlukların içinde debelenmeyin çünkü bu en büyük olumsuzluktur. Olayların olumlu yanlarını görün."

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BÜYÜK RESİM: Daha önce Benfica, Roma, Fiorentina, Lazio ve Manchester City gibi takımlarda görev yapan Eriksson, milli seviyede İngiltere, Meksika, Fildişi Sahili ve Filipinler'i çalıştırmıştı.

DAHA FAZLASI: Eriksson, son olarak Aralık 2022'de İsveç 3. Lig ekibi IF Karlstad'da sportif direktörlük koltuğuna oturmuş, şubat 2023'te ise sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılmıştı.