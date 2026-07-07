İngiltere maçı öncesinde Norveç’in planlarını altüst eden ani bir darbe

Norveç milli takımı, önümüzdeki Pazar sabahı 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere ile oynayacağı maçtaki planlarını altüst edebilecek beklenmedik bir darbe aldı.

Norveç milli takımı, geçen Pazar akşamı Brezilya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmiş ve büyük bir sürpriz yaratmıştı.

Ancak beş kez dünya şampiyonu olan takıma karşı kazanılan zaferin coşkusunun ardından, Norveç teknik direktörü Ståle Solbakken, takımının katlanmak zorunda kaldığı yoğun seyahat programı nedeniyle giderek endişelenmeye başladı.

İngiliz "Metro" gazetesine göre, Norveç kafilesinden bazı kişiler bağırsak virüsüne yakalandı ve bu durum İngiltere maçı hazırlıklarını aksattı.

Norveç'in Dünya Kupası macerası, Boston'a gidiş-dönüş seyahatini zaten içeriyordu; ayrıca New Jersey ve Dallas'ta da maçlar oynadılar.

Norveç, Pazar günü New York’ta Brezilya’yı mağlup etmişti ve Pazar günü şafak vakti Miami’de oynanacak İngiltere maçı öncesinde daha fazla mil katetmek zorunda kalacak.

Norveçli "Dagbladet" gazetesine göre, Crystal Palace'ın forveti Jürgen Strand Larsen hastalık nedeniyle turnuvanın açılış maçında forma giyemedi; Marcus Holmgren Pedersen ise sağlık sorunları nedeniyle Brezilya maçında kadroda yer almadı.

Ayrıca, Norveç'in grup aşamasında Fransa'ya 4-1 yenildiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Solbakken'in şiddetli öksürdüğü görüldü.

Ancak teknik direktör durumu önemsiz göstererek şöyle dedi: “Sadece ateşi çıkan Jürgen vardı. Ama bunun dışında, takımın genelinde ara sıra hafif öksürük ve boğazda cızırtı hissi vardı.”

Teknik direktör sözlerine şöyle devam etti: “Klima var, uçak yolculukları var, soyunma odaları var, her şey var. 50’den fazla kişiyiz, bu yüzden kimsenin hastalanmaması garip olurdu.”