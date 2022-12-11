İngiltere kaptanı Kane, Dünya Kupası'nda Fransa'ya karşı kaçırdığı penaltıyı değerlendirdi: "Canımı yakacak"

Harry Kane, İngiltere'nin Fransa ile oynadığı Dünya Kupası çeyrek finalinde kaçırdığı önemli penaltı hakkında konuştu.

Harry Kane penaltıdan yararlanamadı ve İngiltere maçı uzatmalara götüremedi

Bu durumun canını yakacağını söylüyor

Rooney'nin rekorunu egale etti

NE OLDU? Aurelien Tchouameni'nin Fransa'yı öne geçirmesinin ardından ikinci yarıda penaltı noktasında topun başına geçen Harry Kane fileleri havalandırdı ve eşitliği sağladı. Ancak Olivier Giroud kısa bir süre sonra takımını yine öne geçirdi. Harry Kane yine penaltı kullanma ve durumu eşitleme şansı elde etti fakat bu kez fileleri havalandıramadı.

NE SÖYLENDİ? Maçtan sonra ITV'ye konuşan Harry Kane şunları söyledi: "Her zaman bir maçta penaltı alırsam ikinci penaltıya da hazırlanırım. Ne yapmak istediğime dair hep bir fikrim vardı. Hazırlanmamda ya da ayrıntılarda kusur bulamıyorum. Sadece kaçtı. İlki harikaydı ama ikincisi istediğim gibi olmadı. Bu kesinlikle canımı yakacak. Tüm maç canımı yakacak çünkü başaracağımıza inancımız tamdı. Kaptan olarak bunu kabul edeceğim. Ama arkadaşlarımla gurur duyuyorum."

BÜYÜK RESİM: Harry Kane kullandığı ilk penaltıyla Wayne Rooney'ye ait milli takımda en fazla gol atan futbolcu rekorunu egale etti.

İKİ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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Getty

HARRY KANE İÇİN SIRADA NE VAR? Harry Kane, Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından Premier Lig sahnesine dönecek ve Tottenham ile 26 Aralık'taki Brentford maçına çıkacak.