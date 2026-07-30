Barcelonalı Brezilyalı yıldız Raphinha, Dünya Kupası'nda yalnızca iki maçta forma giymesinin ardından sağ dizindeki hamstring sakatlığından tamamen kurtuldu. Samba ekibi bu turnuvaya son 16 turunda Norveç karşısında veda etmişti.

Raphinha, dün çarşamba günü Katalan ekibinin İngiltere'deki St. George's Park'ta bulunan antrenman kampına ulaştı. Teknik direktör Hansi Flick'in bugün perşembe günü için planladığı iki antrenmandan ilkinin öncesinde, takım arkadaşları kendisini geleneksel ve dostane bir karşılamayla ağırladı. Ardından Brezilyalı oyuncu, antrenmanın ilk bölümünü grupla birlikte tamamladı ve daha sonra Mundo Deportivo gazetesine göre bireysel olarak çalışmaya devam etti.

Belirtmek gerekir ki Katalan ekibindeki diğer takım arkadaşları çalışmalara neredeyse iki hafta önce başladığından, Brezilyalının iş yükünü kademeli olarak artırması gerekiyor.

Barcelona'nın sabah antrenmanı fiziksel kondisyona odaklanmasıyla öne çıktı. Oyuncular topla çalışmaya başlamadan önce antrenmanı başlangıçta yeni fitness antrenörü Benjamin Kugel yönetti.

Barcelona'nın sportif başkan yardımcısı Rafa Yuste dün gece antrenman kampına ulaşmış ve futbol işleri koordinatörü Bojan Krkić ile spor komitesi üyesi Alejandro Echevarría'nın yanı sıra antrenmana katılmıştı.