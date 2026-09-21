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UEFA Nations League A
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İngiltere - İspanya UEFA Uluslar Ligi ön izlemesi: Bilmeniz gereken her şey

İngiltere - İspanya
UEFA Nations League A
İngiltere
İspanya

UEFA Uluslar Ligi'nde İngiltere ile İspanya arasındaki maçın kapsamlı ön izlemesi. Cumartesi gecesi Wembley Stadyumu'nda oynanacak bu A3 Grubu karşılaşması öncesinde son form durumunu, kadro güncellemelerini ve öne çıkan hikâyeleri inceliyoruz.

İngiltere - İspanya: Maç detayları

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UEFA Nations League A - Hafta 1
Wembley

İngiltere ile İspanya, 26 Eylül 2026'da saat 18.45 GMT'de (EST 14.45 / BST 19.45 / SAST 20.45) karşı karşıya gelecek.

A3 Grubu'nda dev rövanş

İngiltere, 2026/27 UEFA Uluslar Ligi A3 Grubu kampanyasının 1. maç gününde dünya şampiyonu İspanya'yı ağırlamak üzere Wembley Stadyumu'na dönüyor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nı bol gollü bir üçüncülükle tamamlayan Thomas Tuchel'in İngiltere'si, iç sahada güçlü bir başlangıç mesajı vermeyi hedefliyor. İspanya için ise Dünya Kupası zaferinin ardından Londra'ya gelmek, Hırvatistan ve Çekya'nın da yer aldığı rekabetçi grupta kontrolü erkenden ele geçirmek adına anında bir fırsat sunuyor.

FBL-ENG-EU-NATIONS-PRESSERGetty Images

Bol gollü nefes kesen maç Dünya Kupası'nı noktaladı

İngiltere, cumartesi günkü vitrin maçına Kuzey Amerika'daki bronz madalyalı kampanyanın ardından çıkıyor. Eleme turundaki kıl payı galibiyetlerle yarı finale ulaşan İngiltere, turnuvayı üçüncülük maçında Fransa'ya karşı aldığı dramatik 6-4'lük galibiyetle tamamladı. Bukayo Saka, Jude Bellingham ve Declan Rice, İngiltere'nin iskeletini oluşturmaya devam ederken, bu da ev sahibine Uluslar Ligi öncesinde hücumda önemli bir tehdit gücü sağlıyor.

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images

Dünya şampiyonu Londra yolunda

İspanya, Kuzey Amerika'daki Dünya Kupası zaferinin ardından dünyanın önde gelen milli takımı olarak Londra'ya gidiyor. Luis de la Fuente'nin ekibi, yaz turnuvasında kusursuza yakın bir performans sergilerken orta sahada Rodri ve Pedri'ye, kanatlarda ise Lamine Yamal ile Nico Williams'ın etkili oyununa güvendi.

Avrupa'nın güçleri arasında taktik düello

Bu iki ülke arasındaki karşılaşmalar, İspanya'nın Euro 2024 finalindeki kıl payı galibiyeti de dahil olmak üzere zengin bir yakın dönem geçmişi taşıyor. Jude Bellingham, Declan Rice ve Phil Foden'dan oluşan İngiltere'nin merkez hattı, İspanya'nın orta sahadaki ritmini bozmayı hedefleyecek. Bu arada İspanya, İngiltere savunmasını çözmek için teknik akıcılığa, pres gücüne ve hızlı kanat oyununa güvenecek. A3 Grubu'nda erken momentumun söz konusu olduğu bu cumartesi günkü kapışma, ilk düdükten itibaren dünya klasında bir yoğunluk vadediyor.

Takım haberleri ve kadrolar

İngiltere vs İspanya Muhtemel kadrolar

Teknik direktör

  • T. Tuchel

Thomas Tuchel, İngiltere için muhtemel ilk 11'i henüz doğrulamadı ancak kadroda önemli değişiklikler yaşandı. Trent Alexander-Arnold ve Cole Palmer yeniden çağrılırken, Tino Livramento'nun Newcastle antrenmanında yaşadığı yeni sakatlığın ardından kadrodan çekilmesi bekleniyor; bu da Tuchel'i bek pozisyonunda sınırlı seçenekle bırakıyor. Tam takım haberleri ve diğer güncellemeler, maç saatine yakın doğrulanacak.

Luis de la Fuente, Uluslar Ligi maçları için 26 kişilik İspanya kadrosunu açıkladı. Fermin Lopez ve Dean Huijsen yeniden kadroya dönerken, dünya şampiyonu yeni turnuva döngüsüne Dünya Kupası momentumu taşımanın peşinde. Daha fazla kadro detayı, mevcut oldukça eklenecek.

Form durumu

ENG

ENG - Form

COD
K2-1
MEX
K2-3
NOR
K1-2
ARG
K1-2
FRA
K4-6
Atılan Gol (Yenilen Gol)
14/10
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
5/5
ESP

ESP - Form

AUT
K3-0
POR
K0-1
BEL
K2-1
FRA
K0-2
ARG
K1-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/1
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
1/5

İngiltere bu maça son beş karşılaşmasının dördünü kazanmış olarak çıkıyor; tek yenilgisi ise Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin'e karşı geldi. Tuchel'in ekibi son maçında Fransa'yı 6-4 mağlup etti ve turnuva yolculuğunda Norveç, Meksika ve DR Kongo'yu da geçti; bu beş maçta 11 gol atarken altı gol yedi.

İspanya'nın son beş maçı ise tamamen farklı bir tablo anlatıyor. De la Fuente'nin ekibi bu beş maçın tamamını yenilgisiz kazandı, yedi gol atıp sadece iki gol yedi. Son sonuçları Dünya Kupası finalinde Arjantin'e karşı alınan 1-0'lık galibiyetti ve turnuva boyunca tek bir maç bile kaybetmediler.

İkili rekabet geçmişi

Kafa Kafaya

İngiltereÇizimİspanya
1
1
3
European Championship
İspanya badge
İspanya
ESP
2
İngiltere badge
İngiltere
ENG
1
MS
UEFA Nations League A
İspanya badge
İspanya
ESP
2
İngiltere badge
İngiltere
ENG
3
MS
UEFA Nations League A
İngiltere badge
İngiltere
ENG
1
İspanya badge
İspanya
ESP
2
MS
Hazırlık Maçları
İngiltere badge
İngiltere
ENG
2
İspanya badge
İspanya
ESP
2
MS
Hazırlık Maçları
İspanya badge
İspanya
ESP
2
İngiltere badge
İngiltere
ENG
0
MS
7Attığı Gol10
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı4/5

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma Euro 2024'te oynandı ve İspanya, İngiltere'yi 2-1 mağlup etti. Son beş randevuya bakıldığında genel tabloda daha güçlü olan taraf İspanya, ancak İngiltere 2018-19 Uluslar Ligi'nde Sevilla'da 3-2 kazanmıştı. Taraflar ayrıca Kasım 2016'daki hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı.

Puan durumu

Grp. 3

#PKBKFA+/-PuanForm
1
HırvatistanHırvatistanCRO
00000000
2
Çek CumhuriyetiÇek CumhuriyetiCZE
00000000
3
İngiltereİngiltereENG
00000000
4
İspanyaİspanyaESP
00000000
Championship Playoff
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme


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