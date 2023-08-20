Kadınlar Dünya Kupası finali, Vladimir Putin karşıtı bir protestocunun Sidney'deki sahayı basmasıyla kesintiye uğradı.

Olay, Avustralya Stadyumu'ndaki gösterişli etkinliğin 25. dakikasında meydana geldi. İngiltere ile İspanya arasında oynanan Kadınlar Dünya Kupası finalinde Vladimir Putin protestosu nedeniyle maç kesintiye uğradı.

Bir protestocu güvenlik bariyerlerini aştı ve sahaya koşarak eylemini gerçekleştirdi.

Protestocu, Rusya başkanını Nazi lideri Adolf Hitler ile karşılaştıran Putin karşıtı bir tişört giyiyordu. Sahaya daldıktan birkaç dakika sonra dengesini kaybetti ve sonunda görevliler tarafından uzaklaştırıldı.

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Putin, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesi ve UEFA'nın ülkedeki futbol takımlarının müsabakalarda oynamasını yasaklamasının ardından uluslararası toplum tarafından ağır bir şekilde eleştiriliyor.

Sahada İspanya, protestodan kısa bir süre sonra Olga Carmona'yla golü buldu ve şu anda maç, İspanya'nın 1-0'lık üstünlüğüyle devam ediyor.