İngiliz forvet, ülkesinin maçı kazanmasına yardım ederek takım arkadaşını karşısına alacak.

NE OLDU? İngiltere'nin Dünya Kupası finaline giden rotasında, şimdi karşılarında çok güçlü bir rakip olan son şampiyon Fransa var.

İngiltere'nin yıldız forveti Kane, Fransızların kalesini koruyacak olan takım arkadaşıyla doğrudan karşı karşıya gelecek.

NE DEDİLER: Maç öncesi basın toplantısında konuşan Kane, "Gerçekten iyi bir adam, dünyanın en iyi kalecilerinden biri.

"Bu maç içerisinde Lloris benim arkadaşım değil, çünkü çok zorlu bir maçta karşı karşıya geleceğiz.

"Birbirimize karşı iyi bir mücadele vereceğimizi düşünüyorum. Onu uzun zamandır tanıyorum ve onun hakkında yeterince övgüde bulunamıyorum.

"Kazanırsak ona karşı oynamaktan zevk alacağım, ama Fransa'nın kazanması için her şeyi yapacağını biliyorum" dedi.

BÜYÜK RESİM: İkili, Kane'in 2012'deki Premier Lig'deki ilk çıkışından ve Lloris'in aynı sezon Lyon'dan gelişinden bu yana Spurs için ter döküyorlar.

Kane ve Lloris, birlikte herhangi bir kupa kazanamazken Fransız kaleci, Fransa'nın Rusya'da Dünya Kupası'nı kazanan ekibin bir parçasıydı.

İKİ FOTOĞRAFTA:

Lindsey Parnaby/Getty Images

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KANE VE LLORIS İÇİN SIRADA NE VAR? Her ikisi de kazananın Fas veya Portekiz ile karşılaşacağı yarı finale kadar kendi ekipleri için ellerinden gelenin en iyisini yapacak.

Ve maçın sonuna kadar hiçbir şekilde dost olmayacaklar.