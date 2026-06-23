İngiltere-Gana maçını tehdit eden acil hava uyarısı

Bugün Salı akşamı Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turu kapsamında oynanacak olan İngiltere ile Gana milli takımları arasındaki merakla beklenen maç, maçın oynanacağı stadyum çevresinde şiddetli bir gök gürültülü fırtına uyarısı yapan hava durumu raporları nedeniyle iptal edilme riskiyle karşı karşıya. Maçın durdurulması halinde, bu durum mevcut Dünya Kupası'nda iklim koşulları nedeniyle benzer bir kararın alındığı ikinci vaka olacak.

"ESPN" sitesinin aktardığına göre, maça ev sahipliği yapacak Boston'daki "Gillette" Stadyumu bölgesindeki hava tahminleri, maç sırasında sıcaklıkların 15 ile 21 santigrat derece arasında seyredeceği öngörüsüyle birlikte, şimşek ve gök gürültüsü eşliğinde şiddetli yağmur yağma olasılığına işaret ediyor.

Dünya Kupası’nda, Mekke saatiyle Salı sabahı erken saatlerde Philadelphia’da oynanan Fransa-Irak maçı sırasında, fırtına ve şimşek nedeniyle ilk kez maç durdurulmuştu. Hakem ekibi, ilk yarının bitiminden sonra maçı yaklaşık 1 saat 45 dakika süreyle askıya almak zorunda kalmış, ardından maç yeniden başlatılmıştı.

ABD’de açık havada düzenlenen etkinlikler ve faaliyetler katı kurallara tabidir; şimşekli fırtınaların yaklaşması durumunda spor etkinliklerinin askıya alınması, canları korumak amacıyla zorunlu bir federal yasa olarak kabul edilmektedir. ABD yetkilileri, acil hava uyarılarını yayınlamak için “Acil Durum Uyarı Sistemi”ni kullanmaktadır ve durumu değerlendirmek ve bu uyarıları yayınlamakla resmi olarak “Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi” (NOAA) sorumludur.

Maçın durdurulmasına karar verilmesi durumunda, kademeli dönüş protokolü devreye girer; okyanusta son şimşek çakmasının gözlemlenmesinden 15 dakika sonra yeni meteorolojik değerlendirmeler yapılır, Hava koşullarının güvenli olduğu teyit edildiğinde, oyuncuların ve seyircilerin sığınaklardan ve kapalı alanlardan çıkarak saha ve tribünlere dönmelerine izin verilir.

Maç, kaydedilen son yıldırımdan tam 30 dakika geçtikten sonra resmi olarak yeniden başlatılabilir; ancak bu süre zarfında herhangi bir gök gürültüsü veya yeni bir yıldırım görülmesi durumunda, önceki hesaplamalar derhal iptal edilir ve zaman sayacı sıfıra dönerek protokol baştan uygulanır.

İngiltere, ilk maçta Hırvatistan'ı 4-2 yenerek 12. grubun liderliğine yükselirken, Gana ise Panama'yı 1-0 mağlup ederek ikinci sırada yer alıyor.