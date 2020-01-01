İngiltere Federasyon Kupası'nda 4. tur maçlarının sonuçları
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32 takım İngiltere Federasyon Kupası'nda son 16 turuna yükselmek için mücadele ediyor.
Oynanan maçlar sonucu galip gelen ekipler bir üst tura yükselirken, berabere sonuçlanan karşılaşmaların tekrar maçları ilk maçı deplasmanda oynayan takımların ev sahipliğinde gerçekleşecek.
4. tur maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:
|Eşleşme
|İlk maç
|Tekrar maçı
|Tur atlayan takım
|Queens Park Rangers - Sheffield Wednesday
|1-2
|-
|Sheffield Wednesday
|Northampton - Derby County
|0-0
|3 Şubat
|Brentford - Leicester City
|0-1
|-
|Leicester City
|Burnley - Norwich City
|1-2
|-
|Norwich City
|Reading - Cardiff City
|1-1
|4 Şubat
|West Ham United - West Bromwich Albion
|0-1
|-
|West Bromwich Albion
|Southampton - Tottenham
|1-1
|4 Şubat
|Millwall - Sheffield United
|0-2
|-
|Sheffield United
|Portsmouth - Barnsley
|4-2
|-
|Portsmouth
|Coventry - Birmingham
|0-0
|4 Şubat
|Newcastle United - Oxford United
|0-0
|4 Şubat
|Hull City - Chelsea
|1-2
|-
|Chelsea
|Manchester City - Fulham
|26 Ocak
|Tranmere Rovers - Manchester United
|26 Ocak
|Shrewsbury - Liverpool
|26 Ocak
|Bournemouth - Arsenal
|27 Ocak