FA Kupası

İngiltere Federasyon Kupası'nda 4. tur maçlarının sonuçları

Yorum()
(C) Getty Images
Avrupa'nın en prestijli organizasyonlarından biri olan İngiltere Federasyon Kupası'nda 4. tur heyecanı devam ediyor.

32 takım İngiltere Federasyon Kupası'nda son 16 turuna yükselmek için mücadele ediyor.

Oynanan maçlar sonucu galip gelen ekipler bir üst tura yükselirken, berabere sonuçlanan karşılaşmaların tekrar maçları ilk maçı deplasmanda oynayan takımların ev sahipliğinde gerçekleşecek.

4. tur maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:

Editörün Seçtikleri

Eşleşme İlk maç Tekrar maçı Tur atlayan takım
Queens Park Rangers - Sheffield Wednesday 1-2 - Sheffield Wednesday
Northampton - Derby County 0-0 3 Şubat  
Brentford - Leicester City 0-1 - Leicester City
Burnley - Norwich City 1-2 - Norwich City
Reading - Cardiff City 1-1 4 Şubat  
West Ham United - West Bromwich Albion 0-1 - West Bromwich Albion
Southampton - Tottenham 1-1 4 Şubat  
Millwall - Sheffield United 0-2 - Sheffield United
Portsmouth - Barnsley 4-2 - Portsmouth
Coventry - Birmingham 0-0 4 Şubat  
Newcastle United - Oxford United 0-0 4 Şubat  
Hull City - Chelsea 1-2 - Chelsea
Manchester City - Fulham 26 Ocak    
Tranmere Rovers - Manchester United 26 Ocak    
Shrewsbury - Liverpool 26 Ocak    
Bournemouth - Arsenal 27 Ocak    

Kapat