İngiltere efsanesi David Beckham, Katar'daki Dünya Kupası'nın elçisi olduğu için yapılan eleştirilere yanıt verdi

Manchester United ve İngiltere efsanesi David Beckham, 2022 Dünya Kupası elçisi olduğu için kendisini eleştirenlere yanıt verdi.

Eski İngiltere kaptanı, Katar'daki turnuvanın yüzü oldu

Büyük bir para karşılığında bu işbirliğine imza attı

Fakat birçok kişi eşcinsellik karşıtı bir ülkenin elçisi olduğu için Beckham'ı eleştirdi

NE OLDU? İngiltere efsanesi David Beckham, Katar'daki Dünya Kupası'nın resmi yüzü olmak için 182 milyon dolarlık bir anlaşmaya imza attı. Fakat eşcinsellik karşıtı bir ülkenin elçisi olduğu için bir hayli eleştirildi. Beckham cephesi bu eleştirilere yanıt verdi.

NE SÖYLENDİ? Beckham'ın bir sözcüsü şunları söyledi: "David hem bir oyuncu hem de bir elçi olarak birçok Dünya Kupası ve turnuvada yer aldı. Her zaman sporun iyilik gücüne inandı. Dünyanın en popüler sporu olan futbol da insanları bir araya getiriyor ve topluluklara gerçek bir katkı sağlıyor."

"Orta Doğu'da farklı savunulan görüşlerin olduğunu görüyoruz ancak bölgede düzenlenen ilk Dünya Kupası'nın meseleler hakkında tartışmayı teşvik etmesini olumlu buluyoruz. Bu ilişki umarız tüm insanlara daha fazla anlayış ve empati sağlar."

BÜYÜK RESİM: 2022 Dünya Kupası'nda artık sona yaklaşıyoruz. Arjantin ile Fransa, 18 Aralık'ta finalde karşı karşıya gelecekler.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Getty Images

Getty

Getty Images

BECKHAM İÇİN SIRADA NE VAR? 2022 Dünya Kupası'nın yüzü olan David Beckham'ın Manchester United'ı satın almak için bir konsorsiyumda yer alabileceği söyleniyor.