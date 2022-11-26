İngiltere, Dünya Kupası tarihinde 12 maçı golsüz berabere bitirerek rekor kırdı

İngilizler, iyi başladıkları Dünya Kupası'nda tatsız bir sonuç alarak tarihe geçti.

NE OLDU? Gareth Southgate'in ekibi, Katar'daki Dünya Kupası'na İran'a altı gol atarak başladı ve rakiplerine büyük bir gözdağı verdi.

Ancak, gruptaki ikinci maçlarında ABD'ye karşı son derece tutuk bir görüntü çizdi.

İngiltere, Amerika karşısında sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılırken bu konuda yeni bir rekorun sahibi oldu.

12 - Dünya Kupası tarihinde en fazla maçı golsüz beraberlikle sonuçlanan ülke İngiltere. Suskun. pic.twitter.com/UT18QSMHLm — OptaCan (@OptaCan) November 25, 2022

BÜYÜK RESİM: İngiltere, üç Dünya Kupası karşılaşmasının hiçbirinde ABD'ye karşı bir galibiyet kaydetmeyi başaramadı.

İNGİLTERE İÇİN SIRADA NE VAR? Yaşadıkları bu çıkmaza rağmen, İngiltere eleme turlarına katılmaya yakın görünüyor.

29 Kasım'da Galler'e karşı ağır bir yenilgi almamaları halinde, Dünya Kupası'ndaki ilerleyişlerini sürdürecekler.