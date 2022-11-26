İngiltere, Dünya Kupası tarihinde 12 maçı golsüz berabere bitirerek rekor kırdı
NE OLDU? Gareth Southgate'in ekibi, Katar'daki Dünya Kupası'na İran'a altı gol atarak başladı ve rakiplerine büyük bir gözdağı verdi.
Ancak, gruptaki ikinci maçlarında ABD'ye karşı son derece tutuk bir görüntü çizdi.
İngiltere, Amerika karşısında sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılırken bu konuda yeni bir rekorun sahibi oldu.
12 - Dünya Kupası tarihinde en fazla maçı golsüz beraberlikle sonuçlanan ülke İngiltere. Suskun. pic.twitter.com/UT18QSMHLm— OptaCan (@OptaCan) November 25, 2022
BÜYÜK RESİM: İngiltere, üç Dünya Kupası karşılaşmasının hiçbirinde ABD'ye karşı bir galibiyet kaydetmeyi başaramadı.
İNGİLTERE İÇİN SIRADA NE VAR? Yaşadıkları bu çıkmaza rağmen, İngiltere eleme turlarına katılmaya yakın görünüyor.
29 Kasım'da Galler'e karşı ağır bir yenilgi almamaları halinde, Dünya Kupası'ndaki ilerleyişlerini sürdürecekler.
Editörün Seçtikleri
- Suudi Arabistan teknik direktörü Renard, Arjantin maçında oyuncularını böyle gaza getirdi: "Gidin Messi ile fotoğraf çektirin!"
- Kevin De Bruyne takım arkadaşlarını hedef aldı: "Belçika, Manchester City gibi oynayamaz"
- 2022 Dünya Kupası kadrolar: Arjantin, Brezilya, İngiltere, Almanya ve Katar'daki diğer 32 takımın tümü
- 2022 Dünya Kupası fikstürü: Gruplar, puan durumu, sonuçlar ve bilmeniz gereken her şey