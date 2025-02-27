İngiltere'den İlkay Gündoğan iddiası: Galatasaray'a transferinin detayları ortaya çıktı

İlkay Gündoğan'ın adı uzun süredir Galatasaray'la anılırken transferin detaylarını İngiliz basını ortaya çıkardı.

İlkay Gündoğan, Galatasaray'ın gündeminde

Son sözü oyuncu söyleyebilir

City opsiyonu kullanmayacak

NE OLDU? İlkay Gündoğan'ın adı uzun bir süredir Galatasaray'la anılırken tecrübeli orta sahanın transferinin detayları hakkında İngiliz basınında dikkat çeken bir haber yer aldı.

BÜYÜK RESİM: talkSPORT'un haberine göre, Manchester City, İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'a gitmek istemesi halinde sözleşmesindeki opsiyonu kullanmayak ve deneyimli orta sahanın Türkiye'ye transferine izin verecek. Manchester City'nin İlkay Gündoğan üzerinde futbolculuk kariyerinin yanı sıra başka hayalleri de var.

Manchester City, İlkay Gündoğan'ı emekliliğinin ardından teknik ekibe dahil etmeyi de hedefliyor.

Haberin devamı aşağıda

34 yaşındaki futbolcu bu sezon Manchester City ile 37 maça çıktı ve 2 gol 2 asistlik performans sergiledi. İlkay Gündoğan geçtiğimiz sezonu Barcelona'da geçirmişti. İspanya'da aradığını bulamayan İlkay, Pep Guardiola'nın da isteğiyle Premier Lig'e dönüş yapmıştı.

Bochum altyapısında yetişen İlkay Gündoğan, kariyerinde daha önce Nürnberg ve Borussia Dortmund formaları da giydi.