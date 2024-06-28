EURO 2024'teki performannsıyla eleştirilerin odağı haline gelen İngiltere Milli Takımı'nda yeni bir kriz yaşanıyor.

Manchester United efsanesi Paul Scholes, Ian Wright'ın Bukayo Saka'nın İngiltere için sol bek oynayabileceği önerisine sert çıktı ve ünlü yorumcuyu sosyal medya hesabı aracılığıyla eleştirdi.

Saka, hem kulüp hem de milli takım için sağ kanatta oynarken, Euro 2024'ün her maçında bu pozisyonda yer aldı. Ancak, İngiltere için sol bek pozisyonu problemli bir alan, sağ ayaklı Kieran Trippier doğal olmayan pozisyonda oynuyor.

Scholes, Instagram hikayesinde Wright'ı açıkça isimlendirmedi ancak 'Arsenal efsaneleri' diyerek kime atıfta bulunduğu belli oldu ve 'Saka'yı sol bek yapmaya çalışan bu Arsenal efsaneleri beni çıldırtıyor çünkü Palmer'ın yerine geçmesinden korkuyorlar' ifadelerini kullandı.

ITV'de turnuva sırasında yorumculuk yapan Wright, 'Saka'nın doğal olarak sol kanatta olması nedeniyle belki Saka'yı sol bek yapıp Palmer'ı sağa koyabilir misiniz? Çünkü oyunda biraz denge ve akışa ihtiyacımız var' demişti.

Saka'nın sol bekte oynar mı?

Saka, kariyerinin çok daha erken dönemlerinde sol bekte oynamıştı ve Luke Shaw sakatlıktan dönerken, İngiltere'nin seçenekleri sınırlı. Ancak Saka'nın bir eleme maçında pozisyon dışında oynaması büyük bir risk olur ve Gareth Southgate'in bu alışılmadık kumarı oynayıp oynamayacağı henüz belli değil.

Scholes ayrıca orta saha hakkında da görüş belirtti: 'Mainoo sizi oynatır, Foden ve Bellingham size maç kazandırır, ileri düşünün ve daha az dokunuş yapın lütfen Dec. (Rice) Görüşürüz.'

Rice'a yönelik eleştirisi ilginç ve Arsenal oyuncusunun topa fazla yavaş davrandığını ve İngiltere'nin ataklarını yavaşlattığını düşündüğünü gösteriyor.

Taraftarlar ve yorumcular, takımdaki birçok yetenekli oyuncunun nihayet kampanyayı ateşlemesini ve şu ana kadar formunu bulamayan İngiltere'nin başarılı olmasını istiyor.

İngiltere grubu zirvede tamamladı ve turnuva ağacının nispeten daha kolay tarafında yer alıyor. Mainoo, Slovenya karşısında yedekten etkileyici bir performans sergiledikten sonra, Pazar günü Slovakya'ya karşı orta sahada başlamaya en büyük aday gibi görünüyor.

Scholes'tan Rice'a tavsiyeler

Scholes, son 16 turu öncesinde Declan Rice'a bir tavsiyede bulundu. Manchester United orta saha oyuncusu, açıkça Rice'ı partner olarak seçmiş ve bu seçim turnuva boyunca büyük bir konuşma konusu olmuş durumda.

66 kez İngiltere forması giyen Scholes, Bellingham'ı Rice'ın yanına çekme fikrini reddetti ve şöyle yazdı: 'Bellingham'ı Rice'ın yanına çekmeyi bırakın... Defolun!'

Palmer'ın yedekten yaptığı muhteşem performans, Southgate'e bir baş ağrısı veriyor ancak Trent Alexander-Arnold'un orta sahadaki rolünü sona erdirmek dışında, menajer çok fazla değişiklik yapma konusunda isteksiz görünüyor.