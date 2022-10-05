İngiliz futbolcu, alışılmadık bir sakatlanma şekliyle gündemde...

İngiltere League Two takımı Crewe Alexandra takımında oynayan Courtney Baker-Richardson, konsol oyunu oynarken kendisini sakatladı.

İngiltere 4. Lig takımında görev yapan oyuncu, Xbox oynarken kendisine hakim olmakta zorlanınca sakatlığı nedeniyle takımının maçında forma giyemedi.

Ligde oynadığı 10 maçta 6 gol atma başarısı gösteren Richardson, Carlisle United karşısında sahada olamadı ve maçı kaçırdı.

Hocası, konuyla ilgili açıklama yaparken oyuncusunun kalçasından sakatlandığını ifade etti.

Ve bu konuda, şimdilik yapabilecekleri bi şey olmadığının altını çizdi.

Ne söylendi?

Takımın teknik direktörü olarak görev yapa Alex Morris, oyuncusunun sakatlığı hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Kalça sakatlığı var. Xbox'ıyla oynarken yapmış. Bu durum için yapabileceğimiz bir şey yok.

"Umarım en kısa sürede düzelir."

Nesta da yaşamıştı

Milan'ın efsane oyuncularından birisi olan Alessandro Nesta da benzer bir durum yaşadı.

PlayStation oynarken sol elinin baş parmağını sakatlayan ünlü stoper, ameliyat olmak zorunda kalmıştı.

Nesta, 4 hafta boyunca takımının formasını giyememişti.