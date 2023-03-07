Taraftarlar arasında çıkan kavga, ölümle sonuçlandı.

55 yaşındaki Tony Johnson, 4 Mart'ta Blackpool-Burnley maçından sonra, 15 taraftar arasında çıkan kavganın ardından saat 19.00 sıralarında Blackpool'daki The Manchester Pub'ın önünde ciddi bir kafa travması geçirmiş olarak bulundu.

Olay yerinde kalp masajı yapıldı ve tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı, ancak 55 yaşındaki Johnson aldığı darbeler nedeniyle 6 Mart Pazartesi günü hayatını kaybetti.

Ne söylendi?

Lancashire Polisi, "Burnley'den 33 yaşındaki bir adam, yaralama şüphesiyle olay yerinde tutuklandı ve 1 Haziran'a kadar kefaletle serbest bırakıldı" dedi.

Dedektifler, yaşanan olaylarla ilgili bilgi toplamaya çalışırken (varsa) görüntüleri bulmak için de çaba sarf ediyorlar.

Blackpool, resmi web sitesinde Johnson'ın ölümünü doğrulayan ve saygılarını sunan bir bildiri yayımladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Blackpool FC olarak, taraftarı Tony Johnson'ın bu sabah erken saatlerde trajik bir şekilde hayatını kaybettiği haberini öğrenince derinden sarsıldık ve üzüldük.

"Kulüp, Moretti Lounge'da açık bir taziye defteri sunacak ve taraftarlara Tony'ye saygılarını sunma fırsatı verecek.

"Taraftarlar ayrıca, bugün saat 16.00'da Kuzey Standının arkasındaki Mortensen Heykeli'ne Kulüp personeli ve oyuncularıyla birlikte çiçek bırakmaya davet ediyor.

"Bu da futbol kulübüyle ilişkili herkesi bir araya getirme ve ömür boyu sürecek bir anma şansı veriyor.

"Futbol kulübündeki herkesin tüm düşünceleri Tony'nin ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte...

"Huzur içinde yat Tony."