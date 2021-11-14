İngiltere'de bozulan stadyum ışıklarına futbolcu el attı

Marine’in galibiyetiyle sonuçlanan maç, stadyumdaki ışık sisteminde yaşanan arıza nedeniyle uzun süre durakladı.

Ne yaşandı?

FA Trophy ilk turunda oynanan mücadeleye Marine’in sahası Rossett Park ev sahipliği yaptı. İkinci yarı oynanırken stadyum bir anda karanlığa gömüldü.

Merseyside ekibi Marine, resmi Twitter hesabından yaşanan aksaklıkla ilgili bir duyuru yaptı. Gönderilen mesajda bir elektrikçinin sorunu halletmeye çalıştığı yazıyordu.

Daha sonra bahsedilen elektrikçinin Dunston orta sahasında görev yapan 34 yaşındaki Phil Turnbull olduğu ortaya çıktı.

At Marine, where the floodlights have gone out. One of Dunston’s midfielders is a spark and he’s trying to sort it out. Now on the phone to a mate back in the north east. pic.twitter.com/pBneS6DmCA — Simon Hughes (@Simon_Hughes__) November 13, 2021

Asıl mesleği elektrikçilik olan ve futbol kariyerini yarı amatör olarak sürdüren Turnbull’un çabası, yanında gerekli ekipman olmaması nedeniyle sonuçsuz kaldı.

Kısa süre sonra stadyuma ekipmanlarıyla birlikte başka bir elektrikçinin gelmesiyle problem çözüldü ve maç 45 dakikalık rötarın ardından kaldığı yerden devam etti.

2-0 geriye düşmesine rağmen skoru 2-2’ye getirmeyi başaran Dunston mücadeleyi penaltılara taşıdı. Fakat ev sahibi Marine seri penaltı atışlarını 5-4 kazanarak turu geçen taraf oldu.

Marine daha önce de manşet olmuştu

Marine, geçen sezon FA Cup üçüncü turunda Tottenham’ı ağırladığı maçla da gündeme gelmişti. Sekizinci lig ekibinin o dönem Tottenham’ı çalıştıran Mourinho ve öğrencilerini konuk ettiği mücadele İngiltere’de spor gündeminin en önemli konularından biri olmuştu.

İngiltere’de 1969 yılından bu yana düzenlenen FA Trophy, yarı amatör kulüplerin mücadele ettiği, tek maçlı eliminasyon sistemi kullanılan bir turnuva. Turnuva, oyuncularına maaş ödedikleri için FA Amatörler Kupası’na katılamayan kulüplerin yer alacağı bir platform yaratma amacıyla ortaya çıkmıştı.