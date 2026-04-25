İngiltere'de 103. dakikada atılan golün ardından gerçekten muhteşem bir sevinç yaşandı

York City, cumartesi öğleden sonra büyük rakibi Rochdale ile oynadığı çılgın bir maçın ardından League Two'ya yükseldi. York, yükselişi garantilemek için kaybetmemesi gerekiyordu ve Rochdale'in 1-0 öne geçmesinden sekiz dakika sonra, 103. dakikada attığı golle bunu başardı: 1-1.

İngiltere'nin beşinci seviyesi olan National League'in zirvesindeki bu heyecan, bir önceki haftada başlamıştı. 99. dakikada attığı golle Rochdale, Braintree'yi 1-2 mağlup etmişti. Bu, (henüz) yükselemeyen ve Rochdale'e konuk olması gereken York için büyük bir darbe oldu.

Bu her şeyin ya da hiçbir şeyin maçı başlamadan önce Rochdale'in 105 puanı varken, lider York'un 107 puanı vardı. York'un puan avantajına karşılık, maç Rochdale'in Spotland Stadyumu'nda oynanacaktı.

Yani Rochdale, York'u geçmek için kazanmak zorundaydı. Maç boyunca gerilim devam etti, çünkü uzun süre gol atılamadı.

Rochdale 92. dakikada üst direğe çarptı, ancak pes etmedi ve 95. dakikada ödülünü aldı. Emmanuel Dieseruvwe muhteşem bir ortayı kafayla ağlara gönderdi ve Rochdale'i coşturdu.

Mantıken sarsılan York bir kez daha toparlandı ve 103. dakikada Josh Stones ile skoru eşitledi. Bu, gerçekten muhteşem duygular yaşattı.

Rochdale şimdi çok hızlı bir şekilde toparlanmak zorunda, çünkü play-offlar yoluyla hala yükselme şansı var. Carlisle gibi Rochdale de bu play-offların yarı finaline yükseldi.

National League'de dördüncü ila yedinci sırayı alan Boreham Wood, Scunthorpe, Southend ve Forest Green ise çeyrek finallere katılacak.