İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın 2028 Avrupa Şampiyonası adaylığına tepki gösterdi: "Serseriler"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, UEFA'nın 2028 Avrupa Şampiyonası için Rusya'ya ev sahipliği haklarını vermeyi ciddi olarak düşünmesinin "hiciv ötesinde" olacağını söyledi.

Rusya şu anda Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal etmesi nedeniyle uluslararası futbol müsabakalarından men edilmiş, ancak 2028 Avrupa Şampiyonası ev sahipliği hakları için geç bir teklifte bulundu.

Sonuç olarak Johnson, hiçbir paranın Avrupa futbolunun yönetim organını Rusların yanında yer almaya ikna edemeyeceğine inanıyor.

Ne söylendi?

LBC radyosuna konuşan Başbakan şunları söyledi:

“Herhangi bir futbol organizasyonunun - ne kadar çılgın ve kazançlı olurlarsa olsunlar - mevcut koşullarda Rusya'ya bir turnuvaya ev sahipliği yapma hakkı vermek isteyeceğini düşünüyorum.

“Sadece anlaşılmaz görünüyor. Bu yüzden gerçekten bir aday olduklarına inanamıyorum.”

Diğer adaylar kim?

Başlangıçta İngiltere ve İrlanda'nın ortak bir teklifin ev sahipliği hakları için rakipsiz olacağı tahmin ediliyordu, ancak Rusya ve Türkiye'den gelen son teklifler artık durumun böyle olmadığı anlamına geliyor.

Şimdi, İngiliz, İskoç, Galler, Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti dernekleri, seçim için mümkün olan en iyi argümanı ortaya koymak için birlikte çalışmak zorunda kalacaklar.

Bununla birlikte, doğu komşusu ile devam eden ihtilaf nedeniyle ülkenin maruz kaldığı yaptırımların miktarı göz önüne alındığında, Rusya'nın favoriler arasında olması pek olası görünmüyor.

Bu arada Türkiye, İngiltere/İrlanda teklifine rakip olmak için elinden geleni yapacak.

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