Jordi Alba, Lionel Messi’nin Barcelona'da geçirdiği süre boyunca onunla çok verimli bir ilişki içerisindeydi. İspanyol ekibin tecrübeli sol beki, Arjantinli yıldızın yeniden Barcelona'da oynayabileceğine inanıyor.

Tüm zamanların en iyi oyuncularından birisi olan Messi, La Liga ekibinden mali zorluklar sebebiyle ayrılmak zorunda kaldı.

Paris Saint-Germain’in yolunu tutan Arjantinli süperstarın, Barcelona’daki kariyeri 2021 yaz transfer döneminde sona erdi.

Ancak, PSG’de işler Messi’nin istediği gibi gitmiyor ve şu anda performansından dolayı eleştirilere maruz kalıyor.

Eski takım arkadaşı Alba da bu durumu görenler arasında ve Messi’nin yeniden yuvasına dönebileceği konusunda ikna edilebileceğini belirtiyor.

Ne söylendi?

Barcelona’nın tecrübeli defans oyuncusu Alba, El Larguero'ya yaptığı açıklamada Güney Amerikalı süperstar hakkındaki spekülasyonların arttığını söyledi:

“Messi ve PSG için şu an işler istedikleri gibi gitmiyor ve bu hiç kolay bir süreç değil, ama futbol böyle bir oyun.

“Onu başka bir formayla görmek zor olsa da hala dünyanın en iyi futbolcusu.

"Çok fazla eleştiri aldı, ancak gelecek yıl çok daha iyi olacağına eminim.

"Messi, birlikte en iyi anlaştığım oyuncuydu ve geri dönerse çok iyi olur. İyi bir arkadaş olduğu için ayrıldıktan sonra çok acı çektim.

"O, Barcelona'ya dönmek için ikna edilebilir."

Alba, Barcelona'da başka kimi görmek istiyor?

Messi'nin bir noktada Camp Nou'ya döneceğini umarken aynı zamanda, Ousmane Dembele'nin de takımda kalmasını istiyor.

Fransız oyununun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve serbest oyuncu statüsünde kalacak, ancak son zamanlardaki formuyla taraftarı ve kulübünü fazlasıyla memnun ediyor.

Alba, 24 yaşındaki yetenekli oyuncu hakkında ise şunları söyledi:

“Dembele’yle sözleşme yenilemek mi? Bence kesinlikle yapmalılar. Bulunduğu pozisyonda açık ara dünyanın en iyilerinden birisi.

“Motive oldu. Şu anda nasıl bir karar verdiğini bilmiyorum, ama umarım takımda kalır."

Haaland mı Mbappe mi?

Borussia Dortmund'un golcüsü Erling Haaland'ın Barcelona için en önemli hedef olduğu düşünülürken olası transferi hakkında bolca spekülasyon yapıldı.

Alba, Norveçli forvet ve Real Madrid’e transfer olması beklenen Kylian Mbappe'nin büyük bir hayranı, ancak her ikisinin de La Liga’da oynamak istiyorlarsa çok çalışmaları gerektiğini düşünüyor.

İspanyol futbolcu, şu anda dünyadaki en heyecan verici ikili arasında seçim yapması istendiğinde şunları ekledi:

“Kimi seçeceğimi gerçekten bilemiyorum. Mbappe çılgın bir oyuncu. Takımı, Şampiyonlar Ligi’nde Madrid’e elenmesine rağmen yeteneğini gösterdi.

“Haaland ise çok genç ve çok fazla gol atıyor.

"Dortmund ve PSG'de oynamak, Camp Nou'da veya Bernabeu'da oynamakla aynı şey değil. Burada işler daha farklıdır, buradaki oyunlarını da görmemiz lazım.”

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