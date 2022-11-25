İngiltere - ABD maçı öncesinde İngiliz taraftarların Dünya Kupası'nda haçlı askeri gibi giyinmeleri yasaklandı

Üç Aslan'ın Dünya Kupası'nda ABD ile oynayacağı maç öncesinde İngiliz taraftarların haçlı askeri gibi giyinmeleri yasaklandı.

Taraftarların haçlı askeri gibi giyinmeleri yasaklandı

Yasağa uymayanlar stada alınmayacak

FIFA bu kostümlerin Müslümanları rahatsız edebileceğini düşünüyor

NE OLDU? The Times'a göre, FIFA, İngiliz taraftarların Dünya Kupası maçlarına haçlı askeri gibi giyenerek gelmesini yasakladı. FIFA, Haçlılar ile Müslümanlar arasında Orta Çağ'da yaşanan savaşlar nedeniyle bu kostümlerin Müslümanları rahatsız edebileceğini düşünüyor. Pek çok İngiliz taraftar, İngiltere'yi plastik kılıçlar ve kalkanlar kuşanarak destekliyor. Ancak Katar'daki maçları haçlı kostümüyle izlemeye gelenler, bundan böyle stada alınmayacak.

NE SÖYLENDİ? FIFA'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Araplar göz önüne alındığında Haçlı kostümleri Müslümanlara karşı saldırgan bir duruş gösterebilir."

DAHA FAZLASI: FIFA, haçlı kostümlerini yasakladı ancak LGBTQ+ topluluğunu desteklemek amacıyla kullanılan gökkuşağı renkli şapka ve bayraklara yeşil ışık verdi.

İKİ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

İNGİLTERE İÇİN SIRADA NE VAR? Üç Aslan, İran karşısında aldığı galibiyeti pekiştirme hedefiyle 25 Kasım akşamı ABD'yi ağırlayacak.