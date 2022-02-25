İngiliz yıldız Harry Kane, Manchester City için Tottenham'dan ayrılacak mı?

Harry Kane yıllardır Tottenham'ın en önemli oyuncusu konumunda. Ancak Londra ekibiyle olan kupa eksikliği ve yeni bir maceraya başlama arzusu, Manchester City'nin geçen yaz onun için kapıyı çalmasına neden oldu.

Tottenham, Manchester City'nin tekliflerini reddetti. Ancak İngiliz milli oyuncunun gelecekte City'ye büyük bir bedel karşılığında transfer olma olasılığı var mı? GOAL bu duruma göz atıyor.

Kane Tottenham'dan ayrılıyor mu?

Manchester City, yaz aylarında Tottenham'ın yıldız oyuncusu için dört ayrı teklif verdi ve kuzey Londra kulübü onu satmayı reddetti.

Kane, Tottenham'daki uzun dönemi sırasında başarısız olduğu kupalar kazanma konusunda niyetini açıkça ortaya koydu.

City, geçen yaz Kane'in imzasını almak için ısrarcı olsa ve aktif olarak yeni bir santrafor arayışında olsa da, bu Temmuz'da 29 yaşına girecek olan Tottenham forveti için yeni bir girişimde bulunmaları pek mümkün değil.

Bunun yerine, odaklarını Erling Haaland gibi daha genç forvetlere kaydırmaları daha olası duruyor.

GOAL Manchester City muhabiri Jonathan Smith şöyle yazıyor:

"Manchester City hala bir forvet istiyor elbette, ancak [Kane]'in Etihad'a geçme şansı artık zayıf.

"Kane'in yaşına ve bu sefer sözleşmesinin bitmesine sadece iki yıl kalmış olmasına rağmen, Tottenham yine de onun için büyük bir bedel talep edecek.

"Uzun vadede iyi bir değeri temsil etmeyecek, tam da bu yüzden City başka hedeflere bakıyor.

"Temmuz ayında 22 yaşına giren Borussia Dortmund'dan Erling Haaland, özellikle 75 milyon Euro'luk satın alma maddesi ile çok daha çekici bir seçenek."

Ne söylendi?

City menajeri Pep Guardiola Şubat ayında gazetecilere verdiği demeçte, "Artık 'Harry Kane gelmedi ve her şey yolunda gidiyor' diyebilirsiniz."

"Denedik ama Tottenham transferin olmayacağı konusunda açıktı.

"Transfer piyasasında kulübün yapamadıkları beni asla hayal kırıklığına uğratmadı. Bazı görüşmeler yaptığımızda anlaşamadığımız zaman, bunu kendi içimizde değerlendiririz."

İronik olarak, Kane City'ye karşı son Premier Lig maçında iki gol atarak neler kaçırdıklarını gösterdi.

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