Manchester United'ın Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo: "Futbol oynayacak çok fazla zamanım kalmadı"

Cristiano Ronaldo, futbol oynayacak çok fazla zamanı kalmadığını itiraf etti, ancak Manchester United’ın süperstarı kupalar kaldırmak için her zamanki gibi kararlı ve 40'lı yaşlarına kadar oynamayı planlıyor.

Beş kez Ballon d'Or kazanan 37 yaşındaki Portekizli yıldız; Sporting, Real Madrid, Juventus ve Manchester United formalarını giydi.

Ronaldo; olağanüstü fiziksel standartlarını korumasına rağmen kramponlarını asmak zorunda kalacağı günün yaklaştığını da kabul ediyor.

Ne söylendi?

2021 yazında Premier Lig’e dönerek ikinci kez Old Trafford'a Kırmızı Şeytanların oyuncusu olarak çıkma fırsatını yakalayan Ronaldo, DAZN'e şunları söyledi:

"Daha fazlasını istemediğimi söylemek zor, çünkü bana fırsat veren bir kulüpteysem her zaman daha çok şey istemem normal.

“Portekiz Milli Takımı için de aynısını düşünüyorum ve hep elimden gelenin en iyisini yapıyorum.

"Biliyorum, futbol oynayacak çok fazla zamanım kalmadı, dört ya da beş yıl gibi bir zamanım var gibi görünüyor.

“Hep birlikte göreceğiz, ben her zaman daha fazla şey kazanmak istiyorum.”

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Ronaldo şimdiden en kıskanılacak madalya koleksiyonuna sahip oyunculardan birisi, ancak Portekizli yıldız deneyimini kulüp ve ülke için etrafındakilere aktarmaya istekli.

"Akıllı olmalı ve 18, 20 veya 25 yaşında, 35 yaşındaki bir futbolcuyla aynı tecrübeye sahip olmadığınızı bilmelisiniz.

“Olgunluk, deneyim ve zeka olarak tecrübeli oyunculardan faydalanmak gerekir.

“Üst seviyede kalmak her zaman kolay değil, çünkü her yıl inanılmaz başarılar elde etmek çok zor. Ancak, benim rakamlarım bazı şeyleri başardığımı net bir şekilde gösteriyor.

“Size çok iyi olduğumu söylememe gerek yok, çünkü rakamlar ortada. Gerçekler net bir şekilde görünüyor. Gerisi çok da önemli değil.

"Bu yüzden formumdan dolayı çok mutluyum ve hala gol atıyorum.

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“Çevremdeki insanlara, milli takımda ve Manchester United'da yardım ediyorum. Bu şekilde devam etmek istiyorum."

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