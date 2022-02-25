Erling Haaland gelecek ay kararını veriyor: Yeni durağı Real Madrid veya Manchester City

Hem Real Madrid hem de Manchester City, Borussia Dortmund'un yıldızı ile imzalamak için yarışırken, Erling Haaland gelecek ay geleceğine karar vermeye hazırlanıyor.

Norveçli milli oyuncunun 2021-22 sezonunun sonunda Avrupa'nın devleri için Bundesliga takımından ayrılması bekleniyor ve GOAL, forvet oyuncusunun Mart ayında bir karar alcağını anlıyor.

Hangi takımlar Haaland'ı transfer etmek istiyor?

Hem Madrid hem de City, 21 yaşındaki oyuncunun transferi için çok uğraştı. Daha önce Haaland'ın Real Madrid'i diğer tüm taliplere tercih ettiği öne sürüldü.

Hem Real Madrid hem de Manchester City, uzun süredir bu hamle ile bağlantılı ve son birkaç ay içinde, her ikisi de imza için net bir şekilde öne çıktı.

Bununla birlikte; Barcelona, Paris Saint-Germain ve Borussia Dortmund'un Bundesliga rakibi Bayern Münih gibi diğer Avrupa'nın elit kulüpleri transfer yarışında yer alıyor.

Buna ek olarak, Borussa Dortmund tarafı Haaland'ın kalacağına dair umutlarını sürdürüyor.

Haaland'ın tercihi neden City veya Madrid?

Hem La Liga'nın hem de Premier Lig'in liderleri yalnızca Haaland'ın Dortmund'dan serbest kalmasını sağlayan için finansal güce sahip olmakla kalmıyor, aynı zamanda onun can attığı kupalar için teşvik de sunuyor.

2019'da Dortmund'a geldiğinden beri, Haaland sadece bir kupa kazandı (2020-21 DFB-Pokal)

Madrid'e ya da Manchester'a taşınması, onun şampiyonluk yarışında olan bir takımın öncüsü olarak performans göstermesine ve hem kendisine hem de yeni kulübüne daha fazla kupa kazanmasına yardımcı olacaktır.

Öte yandan Real Madrid Fransız süperstar Kylian Mbappe ile uzun süredir ilgileniyor ve sözleşmesinin bitmesini bekliyor.. City patronu Pep Guardiola ise Tottenham'ın yıldızı Harry Kane'e olan aşkını gizlemiyor.

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