İngiliz rekoru kırarak… City ilk transferini tamamladı

Manchester City, 2026-2027 sezonunda kadrosunu güçlendirmek amacıyla ilk yaz transferini tamamladı.

Transfer piyasası uzmanı Fabrizio Romano, X sitesindeki hesabından, Manchester City'nin Nottingham Forest'ın yıldızı Elliot Anderson'ı kadrosuna katmak için anlaşmayı tamamladığını belirtti.

"Manchester City ile Nottingham Forest arasında, 130 milyon sterline ulaşabilecek bir bedel karşılığında transferi tamamlamak üzere nihai bir anlaşmaya varıldı" diye ekledi.

"Manchester City içinden kaynaklar, geçen hafta da bildirildiği üzere, müzakerelerin son aşamasına gelmesinin ardından anlaşmanın tamamen tamamlandığını doğruladı" diye devam etti.

Romano, “Anderson bugün Nottingham Forest yönetimine kulüpten ayrılmak ve transfer sürecini ilerletmek istediğini bildirdi” dedi.

Romano, “İngiliz oyuncu, transferin resmi olarak tamamlanması öncesinde ABD’de sağlık kontrolünden geçecek” dedi.

Elliot Anderson şu anda milli takımıyla Dünya Kupası'nda mücadele ediyor; Nottingham ile olan sözleşmesi ise 2029 yazına kadar devam ediyor.

BBC, Anderson’ın Manchester City’ye transferinin İngiliz futbol tarihinin en pahalı transferi olacağını bildirdi.

Haberde, “Anderson’ın transfer bedeli, geçen yaz forvet Alexander Isak’ın Newcastle’dan Liverpool’a 125 milyon sterlin karşılığında transferiyle kırılan İngiltere’deki önceki rekoru aşacak” denildi.