Çarşamba akşamı oynanacak İngiltere-Arjantin Dünya Kupası yarı final maçını yönetmek üzere Amerikalı hakem İsmail El-Fath'ın atanması, İngiliz basınında bir tartışma dalgası yarattı. Basın, hakemin Arjantinli yıldız Lionel Messi ile olan geçmişine dikkat çekti ve hakemliğin tarafsızlığı konusunda soru işaretleri ortaya attı.

İngiliz “Daily Mail” gazetesi Salı sabahı şu manşeti attı: "Turnuvada hile yapıldığına dair komplo teorilerine rağmen, Lionel Messi, İngiltere ile Arjantin arasındaki Dünya Kupası yarı final maçında en sevdiği hakemi aldı." "The Sun" gazetesi ise şöyle yorumladı: "FIFA, Lionel Messi'nin en muhteşem anlarına tanıklık etmiş bir hakemi seçti."

İngilizleri endişelendiren istatistikler

İngiliz tabloid gazeteleri, İngiliz tarafını endişelendirebilecek istatistikleri ortaya çıkardı. "Daily Mail", Messi'nin Inter Miami'ye katıldığından bu yana Fath'ın yönettiği dört maçın hepsini kazandığını ve bu maçlarda 5 gol attığını belirtti.

Ayrıca, 44 yaşındaki Amerikalı hakemin, "Tango"nun dünya şampiyonluğuna ulaştığı 2022 Dünya Kupası finalinde Fransa ile Arjantin arasında dördüncü hakem olarak görev yaptığına da dikkat çekildi; bu durum, İngiliz medyasında daha fazla şüphe uyandırdı.

Mevcut Dünya Kupası’ndaki zengin sicili

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), bu gergin maçı yönetmesi için El Fath’ı görevlendirmişti. El Fath, mevcut turnuvaya yabancı değil; daha önce Hollanda-Japonya (2-2), İspanya-Uruguay (1-0) ve Norveç-Brezilya (2-1) arasındaki son 16 turu maçını yönetmişti.

Grup aşamasındaki İspanya maçında aldığı kararlar İspanyol basınının öfkesini çekmiş ve sosyal medyada hakemlik tarzı hakkında geniş çapta tartışmalar başlatmıştı.

"Kart politikası" uyarıları

2026 Dünya Kupası’ndaki ilk 3 maçında, Amerikalı hakem sekiz sarı kart ve bir kırmızı kart gösterdi; bu durum, İngiliz gazetelerini teknik direktör Thomas Tuchel liderliğindeki İngiltere milli takım oyuncularını uyarmaya itti.

Bir gazete, “İngiliz oyuncular dikkatli olsun: Bu sezon ABD ligindeki performansı, kart göstermekte tereddüt etmediğini gösteriyor” diye yazarak, maç sırasında sert oyunlardan kaçınmaları gerektiğini vurguladı.

Komplo teorileri sosyal medyayı kasıp kavuruyor

"Daily Mirror" gazetesi ise atamayla ilgili belirsizliği, "Hakem onayı, Arjantin'in isteği yerine getirildi" başlığıyla değerlendirdi ve Arjantin'in, Diego Maradona liderliğinde dünya şampiyonluğunu kazandığı 1986'daki gibi mavi forma ile oynayacağına da işaret etti.

Sosyal medyada komplo teorileri yayılmaya devam ediyor; birçok kullanıcı ve oyuncu, turnuva boyunca Arjantin'in yolunda eşlik eden şüpheli hakem kararlarını kınarken, Bu kararlar genellikle “Tango” takımının lehineydi; kullanıcılar, FIFA ve Başkanı Gianni Infantino’nun Messi ve takım arkadaşlarına ayrıcalıklı muamele gösterdiğini kanıtlamaya çalışıyor.

Maç henüz oynanmamış olsa da, gergin atmosfer ve hakemlikle ilgili tartışmalar, hem sportif hem de siyasi rekabetin bir araya geldiği bu karşılaşmada, kaybeden takımın hakemin performansına şiddetle itiraz edeceğini gösteriyor.