İngiliz efsane Michael Owen'dan ilginç benzetme: "Futbolcu olmak keşiş olmaya benziyor"

Owen, antrenmandan ve akşam yemeğinden sonra sadece zaman öldürerek vakit geçirdiğinden bahsetti.

Michael Owen, bir futbolcu olmanın sıkıcı yönlerini açıklarken nasıl "demoralize edildiğini" açıkladı.

Ballon d'Or kazananı eski Liverpool, Newcastle ve Real Madrid forvet oyuncusu Liverpool'da muhteşem bir şekilde sahneye çıktığında İngiltere'nin şimdiye kadar çıkardığı en iyi futbolcu olarak kabul edildi.

Efsane forvet, sahada gösterdiği tüm performanslara rağmen, geniş futbol kariyeri boyunca yemeklerden, seyahatlerden ve otellerden ne kadar sıkıldığını ortaya koydu.

İngiltere için oynayarak tüm dünyayı dolaştı ancak antrenmandan sonra ve akşam yemeğinden sonra zaman öldürerek vakit geçirdiğinden bahsetti.

Ayrıca futbolcu olmanın keşiş olmaya benzediğini, futbolcuların pek çok yere gidemediğini ve birçok şey yiyemediğini iddia etti.

Ne söylendi?

The42'ye yaptığı konuşmada, "Havaalanlarını görüyorsunuz, otelleri görüyorsunuz, antrenman sahasını görüyorsunuz. Ama gerçekten, bir futbolcu olarak başka bir şey görmüyorsunuz.

"Düzenli oynuyorsan bunun üstesinden gelebilirsin çünkü sonunda Wembley'de oynadığını biliyorsun. İnanılmaz bir duygu."

"Ama oynamıyorsan ve her zaman yedeksen, koni bile olabilirsin. Sadece gölgeleri kovalayarak etrafta koşuyorsun. Çok sıkıcı.

"Yani, her zaman oynamıyorsanız, uluslararası futbol oldukça moral bozucu. Tamamen anlayabiliyorum. Carra'da [Jamie Carragher] vardı, herkeste bu vardı.

Michael Owen, 19 yaşındaki kızı Gemma'nın Pazartesi günü realite flört programında Love Island'da ilk kez görünmesiyle kısa süre önce manşetlerde yer aldı. Owen'ın kızı, 42 yaşındaki babasını utandırmamak için villada duyarlı kalacağını söyledi.

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