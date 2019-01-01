İngiliz devleri Ozan Kabak için sıraya girdi

3 büyük İngiliz takımı, Bundesliga'da gösterdiği performansla kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Ozan Kabak'ı transfer etmek istiyor.

'ta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ozan Kabak için İngiliz devleri yarış halinde.

express.co.uk'den Matt Atherton'ın haberine göre , ve milli futbolcuyu transfer etmek istiyor. Haberde, sözleşmesinde 15 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunan Ozan'ın oyun görüşü ve topla oynama becerisi sebebiyle üç kulübün de dikkatini çektiği ifade edilidi.

Genç yıldız 11 milyon euro karşılığında transfer olduğu Stuttgart'ta 17 maça çıktı ve 3 gol kaydetti.