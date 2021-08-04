İngiliz devi Philippe Coutinho ile ilgileniyor

Barcelona’nın kadrosunda düşünmediği Coutinho, Premier Lig’e dönebilir.

Lionel Messi’ye ve yeni transferlerine lisans çıkaramayan Barcelona, maaş bütçesinde yer açarak La Liga yükümlülüklerini karşılamak için bazı yıldızlarıyla yolları ayırmak istiyor.

Samuel Umtiti ve Miralem Pjanic gibi isimlerin yanı sıra Katalan ekibi, geride bıraktığımız sezonda sakatlıklarla boğuşan Philippe Coutinho’yu da satmaya sıcak bakıyor.

Bir dönem Liverpool’da forma giyen Brezilyalı oyuncu, yeni sezonda Premier Lig’e dönebilir. Barcelona, yetenekli oyuncuyu 142 milyon pound karşılığında kadrosuna katmıştı.

Neler yaşandı?

Mundo Deportivo’nun haberine göre Tottenham, Harry Kane takımdan ayrılırsa Coutinho’yu transfer etmek istiyor.

Barcelona ise Brezilyalı oyuncuyu kiralık olarak veya bonservisiyle göndermeye olumlu yaklaşıyor.

Tottenham, şartlar olgunlaşırsa Coutinho’yu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralayabilir. 29 yaşındaki oyuncu, Premier Lig’de kendini yeniden kanıtlamaya sıcak bakıyor.

Coutinho’nun kariyeri

Liverpool’da oynadığı 201 maçta 54 gol kaydeden Coutinho, performansıyla adından bir hayli söz ettirmiş ve Neymar’ın PSG’ye transfer olmasının ardından Barcelona ile anlaşmıştı.

Ancak sakatlıklarla boğuşan ve bir türlü istikrarlı performans veremeyen yıldız oyuncu, geride bıraktığımız sezonda Katalan ekibinin formasını 2020-21 sezonunda yalnızca 14 karşılaşmada giyebilmişti.

Coutinho, 2019-20 sezonunda ise kiralık olarak Bayern Münih forması giymiş ve Şampiyonlar Ligi’nde zafere ulaşan kadronun bir parçası olmuştu.

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