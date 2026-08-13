İngiliz devi, Osimhen'in geleceğini Galatasaray ile görüşüyor

Nijeryalı Victor Osimhen'in adı, Arsenal ile Galatasaray arasındaki görüşmelere dahil oldu. Bu görüşmeler, Türk kulübünün Gunners'ın hücum ikilisi Gabriel Martinelli ve Ethan Nwaneri'yi transfer etme ilgisi çerçevesinde gerçekleşti.

İngiliz"The Telegraph"gazetesine göre Galatasaray, Martinelli'yi kadrosuna katmak için 38,4 milyon sterlinlik bir teklif sundu. Ayrıca geçen sezonun ikinci yarısını Marsilya'da kiralık olarak geçiren Nwaneri'ye de ilgi gösterdi. Bu, Arsenal'in sportif direktörü Andrea Berta ile yapılan kapsamlı görüşmeler sırasında yaşandı.

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Bu görüşmeler, Osimhen'in Arsenal'e transfer olma senaryosunun ele alınmasını da kapsadı. Ancak forveti kadroya katma fikrini Berta'nın mı ortaya attığı, yoksa oyuncunun mı esasen İngiliz kulübüne önerildiği hâlâ belirsiz.

Arsenal, Osimhen'e uzun süredir ilgi duyuyor. Ancak Nijeryalı forvet, kulübün santrfor mevkisini takviye etmeye yönelik hedef listesinde Arjantinli Julian Alvarez'in gerisinde yer alıyordu.

Atletico Madrid'in Alvarez için biçtiği ve 100 milyon sterlini aşan değerin Arsenal'in önünde bir engel oluşturduğu görülüyor. Bu durum, Londra kulübünü transfer piyasasındaki hedeflerini değiştirmeyi değerlendirmeye itti.

Osimhen ayrıca, yeni hücum takviyeleri arayan Arsenal'in Kuzey Londra rakibi Tottenham Hotspur'a transfer olmakla da anılmıştı.

Konsa transferi

Londra kulübü, Aston Villa'nın savunmacısı Ezri Konsa'yı kadrosuna katmaya hâlâ ilgi duyuyor. Ancak Aston Villa'nın 60 milyon sterlinlik taleplerini karşılamaya yaklaşması gerekiyor.

Arsenal, Konsa'yı kadroya katmak için istenen bedeli düşürmeye çalıştı. Ancak Aston Villa şimdiye kadar transferin değeri konusunda müzakerelere girmeyi reddetti. Bu sırada oyuncu, İngiltere Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda düzenli olarak forma giymesinin ardından antrenmanlara döndü.

Konsa'nın Emirates Stadyumu'na transfer olmaya açık olduğu düşünülüyor. Ancak Aston Villa'dan ayrılmak için baskı yapması pek olası değil. Bu da Arsenal'in kulübüyle bir anlaşmaya varmak zorunda kalacağı anlamına geliyor.