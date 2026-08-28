Manchester City, Julian Alvarez'in Atletico Madrid ile yaşadığı krize dahil oldu. İngiliz kulübü, Arjantinli forveti kiralık olarak yeniden Etihad'a getirme ihtimalini araştırmak için harekete geçti. Bu şaşırtıcı gelişme, transfer piyasasının son günlerinde oyuncunun geleceğine dair süregelen sürece yeni bir taraf ekliyor.

İspanyol "Marca" gazetesinin aktardığına göre Manchester City, son saatlerde Atletico Madrid ile temasa geçerek İspanyol kulübünün Alvarez'i kiralama ihtimaline yönelik tutumunu öğrenmek istedi. Pep Guardiola'nın takımının Omar Marmuş ve Savinho'nun ayrılışının ardından yaşadığı hücum krizi, kulüp yönetimini Arjantinli forvetin ismini olası bir seçenek olarak yeniden gündeme getirmeye itti.

City'nin bu hamlesi şaşırtıcı görünüyor; çünkü Alvarez, iki yıl önce takımdan ayrılmayı kendi tercih eden isimdi. Norveçli Erling Haaland'ın varlığında aradığı konumu elde etmekte zorlanmasının ardından, daha büyük bir rol ve parlamak için daha geniş bir alan arayışıyla Atletico Madrid'e transfer olmuştu.

Ancak oyuncunun İngiltere'ye dönüşü kolay olmayacak. Veriler, Manchester City'nin hamlesinin şu ana kadar sorgulama aşamasını aşmadığını gösteriyor. Ayrıca kulüp, Arsenal'in transferde kesin bir adım atmasını engelleyen aynı engellerle karşı karşıya.

Bu engellerin başında bizzat Alvarez'in tutumu geliyor. Oyuncu şu anda İngiltere Ligi'ne dönme fikrine istekli görünmüyor. Atletico Madrid ise sert tutumunu koruyor ve oyuncunun değerini 150 milyon avrodan fazla olarak takdir ederek, kulübe olağanüstü kazançlar sağlamayan hiçbir işleme girmeyi reddediyor.

Bu gelişmelerin ortasında Alvarez, üst üste 3 gün takım antrenmanlarına katılmadıktan sonra Atletico'da yeniden sükûnete kavuşmaya çalıştı. Cuma akşamı, kulübün onun hazırlığı için belirlediği programa uygun olarak teknik ekibin bazı üyeleriyle birlikte bireysel bir antrenman yaptı. Bu, geleceğini çevreleyen belirsizlik durumunu sonlandırma isteğine işaret ediyor.

Kendi cephesinde ise Arjantinli Diego Simeone, sakin tutumunu korudu. Sevilla maçı öncesinde Alvarez'in maçta yer almayacağını ve takımla seyahat etmeyeceğini teyit etti; ancak oyuncuya herhangi bir eleştiri yöneltmekten kaçındı. Kulüp yönetiminin tutumunun güçlü ve net olduğunun altını çizerken, forvetin takımın kadrosunda kalmasını umduğunu da vurguladı.