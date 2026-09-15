Yves Bissouma, Ajax’a transferini tamamlamak üzere ve bu haber artık İngiliz basınına da ulaşmış durumda. İngiliz medyası orta saha oyuncusu hakkında oldukça net ifadeler kullanıyor.

Son dört yıldır Tottenham Hotspur ile sözleşmesi bulunduğu için, İngiltere’de yaklaşan transfere ilgi gösterilmesi sürpriz değil. Ancak Malili milli oyuncu tartışmasız olumlu bir izlenim bırakmış değil. İngiliz basınına göre futbolculuk özellikleri kuşku götürmese de, saha dışındaki kötü davranışlarına ilişkin haberler hâlâ ön planda yer alıyor.

talkSPORT muhabiri Jack Johnson, “Spurs’te sözleşmesinin uzatılmaması sürpriz olmadı” diye yazdı. “Bunun nedeni sadece son sezonundaki diz sakatlığı değildi, aynı zamanda saha dışında yaşadığı çeşitli sorunlardı. Birkaç kez geç kaldıktan sonra, dönemin menajeri Thomas Frank onu ‘disiplin eksikliği’ nedeniyle kadro dışı bıraktı.”

talkSPORT, “Bu olay, onun sosyal medyada paylaştığı ve güldürücü gaz kullandığı videoyla da doğrudan bağlantılıydı” ifadelerini kullandı. “Hatta cezasının ardından da ikinci kez güldürücü gaz balonu kullanırken görüntülendiği öne sürüldü.”

The Mirror ise buna ek olarak, Bissouma’nın daha sonra evine yapılan bir hırsızlığın ruh hali üzerinde büyük etkileri olduğunu açıkladığını yazdı. Malili futbolcu, bu travmatik olayın kendisinde korku, panik, depresyon ve paranoyaya yol açtığını, bu nedenle güldürücü gazla tanıştığını söyledi.

İngiliz medyası bunun Ajax için hâlâ bir risk olduğunu düşünüyor ve kulübe açık bir uyarıda da bulunuyor. The Sun, “Ajax, benzer bir durumun tekrarlanmaması için Bissouma’yı seleflerinden daha sıkı takip etmek zorunda kalacak” diye yazdı.

Valentijn Driessen de pazartesi akşamı Vandaag Inside programında benzer bir görüş dile getirdi. O da Bissouma’nın olası gelişi konusunda son derece şüpheci. “Bu, antrenmanda bulunmaktan çok güldürücü gaz kullanan bir Maliliden ibaret. Keyif amaçlı güldürücü gaz kullanan bir futbolcu! Jordi Cruijff, Noa Lang’i sözde zor bir futbolcu olduğu için istemedi ama bunu kadrona katarsan... O zaman sorunları da içeri alırsın.”

Bissouma’nın şu anda sağlık kontrolünden geçmek için Amsterdam’da olduğu belirtiliyor. Ardından orta saha oyuncusu, bir yıl uzatma opsiyonuyla birlikte 2027 ortasına kadar sürecek sözleşmeye imza atacak.