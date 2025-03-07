İngiliz basını, Fenerbahçe'nin mağlubiyetini böyle yazdı: "Mourinho'nun öğrencilerini parçaladılar"

Fenerbahçe'nin Rangers'a UEFA Avrupa Ligi'nde 3-1 mağlup olurken bu hüsranı İngiliz basını nasıl yazdı?

Fenerbahçe, Rangers'a 3-1 kaybetti

Mourinho, İngiliz basınında odak noktası oldu

Peki mağlubiyetten nasıl bahsettiler?

NE OLDU? UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoçya temsilcisi Rangers'ı konuk eden Fenerbahçe karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrıldı. Henüz 6. dakikada Dessers'la öne geçen Rangers karşısında Fenerbahçe 30. dakikada Alexander Djiku'nun kaydettiği golle durumu eşitlese de mağlubiyetten kaçamadı. Cerny'nin 42. ve 81. dakikalarda kaydettiği diğer iki golle Rangers maçtan 3-1 galip ayrıldı.

NE SÖYLENDİ? İngiliz basını, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Rangers'a mağlup olan Jose Mourinho'nun takımından şöyle bahsetti:

BBC: Acımasız Rangers, Avrupa Ligi'nde Mourinho'nun Fenerbahçe'sini devirdi.

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The Guardian: Vaclav Cerny'nin Fenerbahçe'ye attığı akıllıca iki gol Mourinho'ya iş çıkardı.

Daily Record: Rangers, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek Avrupa Ligi'nde bir ustalık sınıfına daha imza attı.

Sky Sports: Rangers, Cyriel Dessers ve Vaclav Cerny'nin golleriyle İstanbul'da Avrupa Ligi'nde muhteşem galibiyete ulaştı.

The Herald: Dessers ve Cerny, Avrupa Ligi'nde ev sahibi Fenerbahçe'yi şaşırttı.

Daily Mail: Rangers, Mourinho'nun adamlarını parçalayarak Avrupa Ligi son 16 turunda tam kontrol sağladı.

Rangers Review: Ferguson, destansı Avrupa zaferinde Mourinho'yu alt etti

TNT Sports: Rangers, Fenerbahçe karşısında muhteşem bir ilk maç galibiyeti elde etti.