Sean Steur, Newcastle United formasıyla çıktığı ilk maçta büyük bir etki yarattı. Hollandalı orta saha, beşinci lig ekibi Gateshead FC karşısındaki performansıyla birçok Britanya medyasında övgü aldı.

Steur, iki hafta önce sürpriz şekilde Ajax tarafından Newcastle United'a satıldı. Amsterdam ekibi bu ayrılıktan tam 27 milyon euro kazandı.

Steur'a hazırlık döneminde bir şans verileceği kısa sürede netleşti ve genç oyuncu da bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirecek gibi görünüyor. Henüz 15 dakika geçmeden hakkında övgü dolu mesajlar gelmeye başladı.

“Sean Steur teknik açıdan gerçekten çok iyi görünüyor. Orta sahada adeta şov yapıyor” diye yazdı Lee Ryder, X'te. Ryder, yerel The Chronicle gazetesinde Newcastle'ı takip ediyor.

The Telegraph da Volendamlı oyuncudan etkilendi. “Sean Steur yetenekli bir oyuncu gibi görünüyor... genç Hollandalı şimdiden birkaç güzel aksiyon sergiledi. Her zaman hücuma yönelik bir pas için fırsat arıyor ve gerçekten bir parlayan nokta” diye yazdı gazete, daha 20 dakika dolmadan.

Newcastle taraftarları da yeni transferden son derece etkilendi; bunu X'teki paylaşımlarıyla gösterdiler. “Daha sadece 20 dakika oldu ama Steur gerçekten sahanın en iyisi. Topu ayağına istiyor ve her zaman ileriye doğru pas arıyor” dedi bir taraftar.

Bir başka taraftar da aynı derecede heyecanlı. “Steur'un top kontrolü çok iyi. Bu çocukta bir şey var” ifadeleri yer aldı.