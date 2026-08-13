UEFA'nın öncülük ettiği ittifak, Gianni Infantino'nun sonunda çekilmeye zorlanması hâlinde, makamın yetkisini azaltmak amacıyla Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA" başkanlığının kıtasal konfederasyonlar arasında dönüşümlü olarak yürütülmesine yönelik planları araştırıyor.

Oyunun zirvesi, daha sonra İsviçreli-İtalyan yöneticiyi görevden uzaklaştırmaya yönelik bir yıpratma savaşına dönüşen "FIFA Forward Enterprise" planı nedeniyle hâlâ bir iç çatışmaya gömülmüş durumda. Infantino pozisyonunu korurken, İngiliz "Independent" gazetesinin aktardığına göre UEFA ve müttefikleri geleceğe yönelik planları hâlihazırda hazırlamaya başladı.

Oyunun birçok lideri bu hafta Avrupa Süper Kupası'na katılmak için Salzburg'da bir araya geldi. Bu, Infantino'nun Dünya Kupası'ndaki hisseleri özel sektör yatırımcılarına satmayı hedeflediğini açıklamasıyla başlayan FIFA krizinin patlak vermesinden bu yana ilk kez toplu olarak yüz yüze bir araya gelebildikleri toplantı oldu.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in birkaç toplantı yaptığı, bu toplantılarda Afrika Futbol Konfederasyonu Başkanı Patrice Motsepe'nin katılımının, konfederasyonun Infantino'ya verdiği önceki destek göz önüne alındığında özel bir öneme sahip olarak değerlendirildiği anlaşılıyor.

Salzburg'da görüşüldüğü anlaşılan konular arasında, FIFA yönetişimine ilişkin bağımsız bir inceleme yapılması ve kuruluşun gelecekteki yapısı ile ilkelerini belirlemek üzere bir politika belgesinin hazırlanmasına yönelik planlar yer alıyor.

Bazı kaynaklar, bu meselenin kıtasal konfederasyonlar olmaksızın yalnızca FIFA ile sınırlı tutulmasını anlamlı buluyor. Bu, kısmen başkanlığın Avrupa Birliği ve benzeri çok uluslu kurumlara benzer şekilde kıtasal organlar arasında dönüşümlü olarak yürütülmesine yönelik planlarla ilişkilendiriliyor.

Bu, esasen FIFA'nın artık Infantino ya da seleflerinin sahip olduğu yetkiye sahip başka bir başkanının olmayacağı anlamına geliyor.

Ayrıca bu fikir, başkanlığı çevreleyen yönetimin büyük ölçüde güçlendirilmesiyle tamamlanacak ve böylece güçlü bir kamu hizmeti aygıtına daha çok benzer hâle gelecek.

İngiliz gazetesi raporunun sonunda, UEFA ve müttefiklerinin bu krizde asgari şart olarak FIFA'daki liderliğin ve yönetimin değiştirilmesine odaklandıklarına dikkat çekti.