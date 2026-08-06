Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) bugün perşembe günü, Ürdün Milli Takımı'nın 2025 Arap Kupası'na katılımına ilişkin mali alacaklarını transfer etti.

Ürdün Milli Takımı, Katar'da düzenlenen 2025 Arap Kupası'nda finalde Fas'a mağlup olarak turnuvayı ikinci sırada tamamlamıştı.

Ürdün Federasyonu Başkanı Prens Ali bin El Hüseyin, X hesabından şunları yazdı: "Bu sabah beklenmedik bir şekilde, geçtiğimiz aralık ayında Katar'da Ürdün Milli Takımı'nın Arap Kupası finaline yükselmesi karşılığında oyuncularımıza ve teknik ekip üyelerine ait mali alacakları transfer ettiği için FIFA yönetimine teşekkür ediyorum."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bu alacakların 8 ay önce ödenmesi gerekiyordu ve bu adım oyuncularımız açısından olumlu bir gelişme sayılsa da, futbol dünyasında çalışan birçok kişiyle paylaştığımız, Uluslararası Futbol Federasyonu'nun yönetimine dair ciddi endişeleri ortadan kaldırmıyor; ayrıca ulusal federasyonlarımızın geçmişte maruz kaldıklarını da silmiyor."

Şu vurguyu yaptı: "Aksine, yaşananlar, hepimizin karşı karşıya kaldığı ve çoğunlukla FIFA başkanlık seçimleriyle bağlantılı olan zorlukların doğasına dair açık bir kanıttır. Bu durum, FIFA yönetimine ilişkin net tutumumu da değiştirmiyor; çünkü ulusal federasyonum ve ben Gianni Infantino'yu desteklemeyeceğiz ve ona oy vermeyeceğiz."

Prens Ali bin El Hüseyin, daha önce, Infantino'ya açık desteğini ilan etmesi için FIFA tarafından bir şantaja maruz kaldığını açıklamıştı.

O dönem şöyle yazmıştı: "Dünya Kupası'na katılımımız nedeniyle, FIFA aracılığıyla Amerikan hükümeti tarafından bize vergi uygulandı ve hâlâ oyuncularımızın Katar'daki Arap Kupası turnuvasına ait ödüllerinin ödenmesini bekliyoruz; ki bu, FIFA'nın düzenlediği bir turnuvadır."

Şu vurguyu yaptı: "Aylarca FIFA, bu ve diğer konularda bize yardım etmeyi reddetti; ta ki Dünya Kupası sırasında bana sözlü olarak, Infantino'ya vereceğim desteğin ulusal federasyonumuza yardım etmede büyük katkı sağlayacağı iletilene kadar."

Şuna dikkat çekti: "Biz Ürdün'de ahlaki değerlere bağlı kalmaktan gurur duyuyoruz. Geçmişte Infantino'yu desteklemedik ve kesinlikle şimdi de desteklemeyeceğiz. Ancak tüm bu durum şantaj boyutuna ulaşıyor ve biz bu tür uygulamalara boyun eğmeyi reddediyoruz."