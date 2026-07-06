Infantino’dan Balugon krizine ilişkin ilk resmi yanıt

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, bir önceki maçta kırmızı kart görmesine rağmen ABD'li forvet Folarin Balugun'un 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Belçika karşısında oynamasına izin verilmesi kararı nedeniyle kendisine yöneltilen kuralları ihlal ettiği yönündeki suçlamalara yanıt verdi.

Bu açıklama, ABD Başkanı Donald Trump’ın Infantino ile temasa geçerek ABD milli takımının forveti Folarin Balogun’a gösterilen kırmızı kartın yeniden değerlendirilmesini talep etmesinin ardından geldi. Trump, söz konusu olayın kırmızı kart gerektirecek nitelikte olmadığını ve ABD milli takımının eleme turlarına tüm yıldızlarıyla çıkması gerektiğini vurguladı.

Infantino, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) tarafından yayınlanan resmi bir açıklamada şunları söyledi: “FIFA’ya bağlı Bağımsız Disiplin Komitesi’nin Folarin Balogun’a verdiği ceza ile ilgili kamuoyundaki yorumları inceledim ve FIFA’nın yönetişim ilkelerinden birini bir kez daha vurgulamak istiyorum.”

Infantino sözlerine şöyle devam etti: “FIFA’ya bağlı yargı organları bağımsızdır. Bu organlar özerk bir şekilde çalışır, FIFA Disiplin Tüzüğü’nü uygular ve davaları yürürlükteki yönetmelikler ile kendilerine sunulan somut olgular temelinde karara bağlar. Bu organların bağımsızlığı, futbolun güvenilirliği ve adaleti için gereklidir ve her zaman saygı gösterilmelidir.”

Sözlerine şöyle devam etti: “Evet, Dünya Kupası ile ilgili konuları ABD Başkanı ile düzenli olarak görüşüyorum ve bu bağlamda, tıpkı dünyanın dört bir yanından devlet başkanları, hükümet yetkilileri, futbol paydaşları ve şirket yöneticilerinden çeşitli konularda aldığım aramalar gibi, Başkan Donald Trump’tan da bir arama aldım. Görüşmemiz sırasında, FIFA’ya bağlı bağımsız yargı organlarını da kapsayan yasal süreçlerin devam ettiğini ve davanın zamanı geldiğinde yetkili organlar tarafından karara bağlanacağını açıkladım. FIFA sistemi böyle işliyor ve bu ilkeye her zaman bağlı kalacağım.”

Şöyle devam etti: “FIFA Disiplin Komitesi’nin kararlarını yayınlandıkça okuyorum. Bazen bu kararlara şaşırıyorum. Bazen onlara katılıyorum, bazen de katılmıyorum.”

Son olarak şunları söyledi: “Ancak her zaman yaptığım şey, bu kararları ve kararları alan organların özerkliğini saygıyla karşılamaktır. Kararı kişisel olarak beğenip beğenmememiz önemli değildir. Bağımsız kurumlara ve hukukun üstünlüğüne saygı duymak, müsabakalarımızın dürüstlüğünü ve FIFA’nın itibarını her zaman koruyan şeydir.”



