Indrik: Real Madrid'den ayrıldığım için Tanrı'ya şükrediyorum

Genç Brezilyalı yıldız Endrick, Lucas Paquetá’nın sakatlığı üzerine teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından ikinci yarının başında oyuna girince Dünya Kupası’nda tüm dikkatleri üzerine çekti. Real Madrid’li oyuncu, turnuvada bu maçtan önce yarım saatten fazla süre almamış olmasına rağmen tüm kameraların merceği altına girerek çok özel bir gün yaşadı.

İspanyol “AS” gazetesi, maçın ardından oldukça duygusal bir şekilde konuşan genç oyuncunun şu sözlerini aktardı: "Çok mutluyum ve Tanrı’ya çok minnettarım çünkü hayatımda inanılmaz altı ay geçirdim; tarihimin biraz değiştiği altı ay. O yıl Real Madrid’de oynamıyordum ve ayrılmayı başardım. Bunun için Tanrı’ya şükrediyorum. Ayrıca Lyon’a bana yardım ettiği ve futbol yeteneklerimi sergilemem ve Dünya Kupası’na katılmam için kapıları açtığı için çok teşekkür ediyorum."

Brezilyalı forvet, “TVE” kanalına yaptığı açıklamada milli takım teknik direktörüne bir teşekkür mesajı ileterek sözlerine şöyle devam etti: “Teknik direktörümü çok teşekkür ediyorum. O her şeyi biliyor ve ne yapacağını biliyor. Bugün devre arasında beni oyuna sokarak takımın oyunun gidişatını değiştirmesine ve galip çıkmasına yardımcı oldu.”

19 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası’nda “Canarinha” kadrosunun ve Brezilya’nın şampiyonluk yolundaki temel dayanaklarından biri olduğunu kanıtlıyor. Lyon kulübüne transfer olarak hayalinin bir kısmını gerçekleştiren oyuncu, şu anda tüm dikkatini milli takıma vermiş olsa da Madrid’e dönmeyi sabırsızlıkla bekliyor. Oyuncu şunları söyledi: "Çok mutluyum, Brezilya ile bu anın tadını çıkarıyorum ve ardından Madrid’e dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."